Comerciantes del mercado de Barranquilla advierten caída de más del 50% en ventas

Preocupados se encuentran los comerciantes de Barranquillita, en el mercado de la ciudad, al advertir una caída en las ventas hasta del 50% en los últimos meses.

El panorama es tan delicado para el comercio en el mercado de la ciudad, que vendedores aseguran que en algunas ocasiones han tenido que regalar frutas y mercancía, a fin de no dejarla perder.

Celio Arias, uno de los vendedores del sector, dice que el panorama se ha recrudecido desde hace al menos cinco meses, por factores diversos como la inseguridad y el invierno.

“Padeciendo porque las ventas en las frutas y las verduras han caído bastante y muchas veces nos ha tocado regalar la mercancía. Hoy analizando el tema de venta, un compañero trajo 27 bultos de yuca y únicamente pudo vender cinco. Es un impacto difícil, yo creo que las cifras son caóticas”, explica Arias.

Agrega que tal es la afectación que algunos vendedores se han ido a la quiebra y ya no están dedicados a la venta de productos en el mercado.

Dice que, aunque hay esperanzas con la llegada de diciembre, no creen que sea suficiente, por lo que le piden al Distrito que tome cartas en el asunto con proyectos de financiación y capital semilla.

Por su parte, Manuel Padilla, otro de los comerciantes del centro de la ciudad, asegura que siguen esperando que el Distrito de Barranquilla haga efectiva la entrega del Gran Bazar, obra con la que se reubicarán a cientos de vendedores estacionarios.

“Bueno la verdad de parte del burgomaestre, hace dos meses, me contestó a mi y me dijo que las obras ya estaban listas, luego salió en las redes diciendo que eso ya estaba listo, que en pocos días entregaban y ya estamos en noviembre y no han entregado, entonces, la incertidumbre es porque van a cambiar a los funcionarios”, expresó Padilla.

Sobre el proyecto, la Alcaldía de Barranquilla expresó que pronto será entregado, tras culminar las obras con las que reubicarán a 752 vendedores del mercado. En su más reciente visita, el alcalde Jaime Pumarejo expresó que la edificación de 21 mil metros cuadrados tendrá, entre otros, parqueadero, zona de carga y descarga, cuartos fríos, baterías de baño y oficinas administrativas.

LEA TAMBIÉN: La familia del menor y del papá asesinados en Barranquilla piden justicia