Casi una década pasó, antes que Jennifer López volviera a grabar nuevo disco.

A través de su cuenta oficial en Instagram Jennifer López ha lanzado un adelanto de apenas 20 segundos de duración pero que deja pistas sobre lo que está por venir. “Míralo. Escúchalo. Vívelo” dice el mensaje.

This Is Me... Now fue creado durante 2022 y 2023 en el estudio de la casa de López en Los Ángeles y según desvela el sello en una nota de prensa, es “una emocionante trilogía musical que muestra los extraordinarios talentos de la triple amenaza”.

La preparación de este disco ha sido muy secreta, inspirándose en la historia de amor con Ben Affleck: “Hace 20 años, me enamoré del amor de mi vida. Estaba trabajando en un álbum que se llamaba ‘This Is Me... Then’ que trataba de capturar ese momento en el tiempo. Ahora, lo más asombroso, lo más increíble ha sucedido... La razón por la que estamos aquí es porque quiero capturar este momento en el tiempo y porque es incluso mejor que la primera vez”.

Jennifer López lanzará el próximo 16 de febrero el esperado ‘This Is Me... Now’, su primer álbum de estudio en casi una década.