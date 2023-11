Agarrón entre acalde electo y saliente de Chiquinquirá por futuro de Empochiquinquirá

Tunja

El alcalde electo de Chiquinquirá Jefferson Caro está promoviendo protesta en contra privatización de empresas públicas del municipio, en la especial la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos de Chiquinquirá (Empochiquinquirá), que presta servicios de acueducto y alcantarillado, proceso que adelanta el alcalde saliente Wilmar Trina. Es por eso que hoy sobre las 5 de la tarde ciudadanos se concentrarán en el Parque Julio Flórez.

“Es una voz en contra del actuar del alcalde Wilmar Triana, quien quiere privatizar Empochiquinquirá. A tan solo un mes de que se le acabe el mandato hacer esta iniciativa nos parece una falta de respeto que la ciudadanía y sobre todo porque en el pasado ha hecho lo mismo, tercerizo la oficina de tránsito, también concesionó el relleno sanitario. Lo que viene haciendo es un negocio con los bienes públicos de nuestra ciudad”, afirmó el alcalde electo.

Además, señaló que no es viable que el proyecto de concesión sea por 20 años y calificó como ‘nefasto’ el mandato de Wilmar Triana, a tal punto de manejar de manera inadecuada la entidad, donde se han visto, según Caro, casos de corrupción, burocracia y fugas de dinero, “pero realmente la empresa tiene la oportunidad de ser fortalecida económicamente”, puntualizó.

“Hay facturas que no entra el dinero a la entidad, pero sí aparecen en ceros, después de que debe entre seis a cinco millones de pesos a las arcas de la empresa”, aseguró.

Por su parte, el alcalde saliente Wilmar Triana sostuvo que ha sido necesario hacer una sociedad o concesionar las empresas públicas, luego de la pandemia y al no contar con la capacidad financiera, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Tránsito para atender semaforización, señalización, entre otros servicios.

“Tomamos una decisión responsable por un problema que se viene dando, hicimos un diagnóstico muy detallado, en ese entendido, en el país se ha atendido los problemas de movilidad a través de una sociedad de economía mixta, donde el municipio tiene el 52% y la empresa privada el 48%, por eso la hicimos con la entidad Soluciones Integrales de Innovación y Tecnologías en movilidad SINNTEC S.A.S, y con esto desvirtuamos lo que han dicho los distractores y es que se privatizó la secretaría”, explicó.

Con respecto al Relleno Sanitario de Chiquinquirá afirmó que se pensaba cerrar para el 20 de enero de 2020, apenas ingresando a su gobierno, por tanto, Triana solicitó un tiempo para realizar un proyecto de optimización por 3 meses, posterior a este, se requería realizar inversiones para la operación del mismo, los cuales se agotaron.

“Hicimos una concesión con ECOSANGIL SAS EPS Y EMPSACOL SAS ESP, teniendo en cuenta que a través de estas inversiones del sector privado es posible prolongar la vida útil al relleno por lo menos a 25 años, como lo exige la norma. Hoy ya se encuentra concesionado y el día de mañana 28 de noviembre, estaremos haciendo una exposición sobre los estudios y diseños nuevos ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), si determinan que es viable el proceso continuará o en su defecto se caerá y pasaríamos al cierre del relleno sanitario, que eso sí sería nefasto para la ciudad porque los costos aumentarían al llevar los residuos a Bogotá”, indicó.

En el caso de Empochiquinquirá, calificó de ‘pésima’ la atención de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, por lo que se ha venido estudiando desde el 2020, donde se recibieron denuncias por inundaciones, además de la falta de ampliación de la cobertura, la calidad y recuperación de al menos el 58% del agua que se está perdiendo por las falencias que presenta el sistema de distribución, las redes de conducción del acueducto.

El mandatario manifestó que, ante esta situación, le presentaron 3 opciones para dar solución a la problemática: la primera, que consiste en una inversión directa con el municipio, la cual no es posible; la segunda, una inversión por parte del Gobierno Nacional, pero viene condicionado a un plan de aseguramiento para que sea sostenible las inversiones en el tiempo, es decir una alianza público privada; el tercero, es una inversión a través de un crédito público, un endeudamiento de la empresa, pero en este momento la entidad presenta unas grandes dificultades, teniendo en cuenta que las inversiones iniciales oscilan en más de $14.000 millones y no cuenta con capacidad de endeudamiento.

“La cuarta opción es una alianza público privada o en su defecto la famosa concesión o por qué no privatización. Estamos haciendo una concesión para que a través de un privado podamos prestar esta operación que hoy la empresa no la viene haciendo y que, por medio de esas inversiones, altísimas hay que hacer, a lo largo del tiempo este privado pueda recuperar sus inversiones y nos ayude para ir solucionando este problema. No es privatización como lo viene diciendo el nuevo alcalde si no es simplemente una concesión”, apuntó.

Aseguró, que si el municipio o el alcalde electo cuenta con los recursos para hacer la inversión puede realizar una disolución de la sociedad y asumir la responsabilidad.

“No hay un negocio como plantea el alcalde electo, tiene una postura de mantenerla totalmente pública, sin embargo, trae un gabinete que son los mismos que venían gobernando Empochiquinquirá cuando yo recibí hace 4 años, en el empalme está recibiendo el anterior gerente Luis Eduardo Rodríguez y también el ingeniero Mauricio Forero, quien era el vocal de servicios públicos, un tipo que duró 7 años que no sirvió para nada porque la empresa nunca funcionó, nunca le prestaron atención y lo que hicieron fue generar más deterioros”, confirmó el alcalde Wilmar Triana.