Por demoras en la entrega de obras en la vía del Cusiana, protestarán en Boyacá y Casanare

Tunja

El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán confirmó que las obras en la vía del Cusiana, que comunica Sogamoso (Boyacá) con Aguazul (Casanare) no han presentado un avance significativo para que se dé apertura al corredor vial, luego del colapso del puente Los Grillos, es por eso que ad portas de la temporada decembrina saldrán a protestar los municipios de Pajarito, Labranzagrande y el sector de Toquilla de Aquitania.

“El trabajo en el sector de Los Grillos no ha avanzado como se había prometido, el Gobierno Nacional dentro del cronograma estableció que el 30 de noviembre se abriría la vía, sin embargo, no pensamos que sea así y las comunidades saldrán a protestar; ojalá el Invías ponga más frente de trabajo para que se pueda cumplir con el cronograma establecido y los próximos días se dé paso, porque la comunidad no aguanta más, han sido muchas las pérdidas económicas, inclusive, nos contaba el rector de la Institución Agrícola de Pajarito, Pedro Carreño, que un chico perdió la vida por andar transitando entre el centro y zona rural y no queremos que vuelva a suceder. Pedimos urgentemente que se entreguen las obras para unir estos dos departamentos”, afirmó el gobernador.

El @GobBoyaca @RamiroBarraganA manifestó su preocupación por la lentitud de las obras en la vía del Cusiana, luego del colapso del puente Los Grillos, afirma que el @InviasOficial no cumplirá con la entrega el 30 #NOV. Labranzagrande, Toquilla (Aquitana) y Pajarito, protestarán. pic.twitter.com/qdoBp13UVR — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 23, 2023

A esta situación se agrega el mal estado de otra de las vías alternas al llano que cruza desde Vado Hondo, Labranzagrande, El Morro y Yopal, en la que aún las obras están sin culminar y es por eso que, en horas de la mañana de este jueves comunidades de Labranzagrande protestarán al frente de la Gobernación de Casanare.

“Se va a desarrollar un plantón frente a la Gobernación de Casanare porque el trayecto que es de su jurisdicción es el que está más afectado, es lamentable que tuvimos ya un accidente donde hubo una pérdida humana, entonces decidimos hacer la manifestación y que nos echen una manito con ese mantenimiento de la vía. Haremos después una visita y otro plantón en la Gobernación de Boyacá, ya que no se han terminado las obras y es el trayecto más largo de corredor”, manifestó el veedor de Labranzagrande, Leandro Plazas.

#Video |Veedor del municipio de Pajarito,Yeimer Munévar advierte que se adelantará protesta ante la lentitud de las obras en la vía Sogamoso-Aguazul sobre la Transversal del Cusiana y el posible incumplimiento de entrega por el @InviasOficial. @RamiroBarraganA @MinTransporteCo pic.twitter.com/XYleuvtw0W — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 23, 2023

Pero también la comunidad de la vereda de Toquilla del municipio de Aquitania confirmó que apoyará esta manifestación, el líder comunal Alexander Montaña resaltó: “El comercio en mi vereda ya está colapsado con el cierre de la vía del Cusiana, tenemos grandes pérdidas y no han avanzado en las obras. Hay gente que no puede vender bien sus quesitos, la leche, no hay demanda y muchos negocios están cerrados. En el tema del transporte nosotros estamos dando la vuelta por la Transversal del Sisga por Machetá y ahora se montó un peaje en El Secreto y es costoso. Ya no podemos más”.

Por su parte, el veedor de Pajarito Yeimer Munévar sostuvo que con diferentes gremios del país se están organizando para protestar, luego de observar que los trabajos del Invías no avanzan y estarían incumpliendo la entrega de obras para el 30 de noviembre.

“No hemos tenido unas navidades como las merecemos hace más de 4 años, tuvimos dos años de pandemia, el derrumbe en el kilómetro 87 y ahora en puente Los Grillos, nuestra comunidad estaba esperanzada de que el próximo 30 de noviembre habilitaría la vía para tráfico de vehículos e infortunadamente no será así. El contratista Mario Huertas Cotes es negligente, no tiene plata, se demoran bastante, no amplían la maquinaria ni el personal, no amplían los horarios de trabajo y lo más triste es que cada mes hemos tenido protestas o cese de actividades por falta de pago a los trabajadores. Vamos a salir con toda la determinación y lo más posible es que sea entre viernes o el fin de semana la protesta”, puntualizó.