Los operativos aumentaron y las ventas se afectaron hasta un 70% en El Bagre

Antioquia

El municipio de El Bagre en el Bajo Cauca antioqueño depende casi en un 100% de la explotación de oro, tanto de la multinacional Mineros S. A que genera miles de empleos, como el que extraen los informales, por en este impulso de la economía que le da el mineral al territorio es que cualquier modificación a esa actividad golpea de manera grave el sustento diario de la comunidad. Ya que, como ellos mismos lo denominan, es una cadena circular ese dinero rota por todos los negocios del pueblo y cuando se frena, todos se ven afectados.

Precisamente Caracol Radio conversó con un comerciante del municipio quien, además, aseguró que sin querer opinar de política su percepción es que desde que llegó al poder el presidente Gustavo Petro, los operativos contra los mineros informales en esta población aumentaron, tanto así que el comercio se ha visto bastante afectado. Las ventas podrían haber disminuido hasta un 70%.

“Nos afecta en qué aspecto, las ventas bajan un 50, un 60, un 70 % y ¿por qué?, porque esto es una economía circular. Esa reducción está pasando en este momento, porque ha habido operativos, entonces, las ventas han disminuido mucho. Todo el mundo se afecta. Si el minero va y saca media libra de oro, un ejemplo, son casi 50 millones de pesos, entonces el minero va y paga el mercado, les paga a los trabajadores, el trabajador va y se corta el cabello, paga el mototaxi para que le lleven el mercado, entonces, esto es una economía circular, si a mí me entra dinero, yo también voy y merco, voy y me motilo, dependemos todavía de la minería del oro, pero si eso no pasa, estamos quietos en el comercio”, detalló.

El comerciante también solicita a las autoridades impulsar otro tipo de actividades económicas en el territorio para no depender de la minería y al Estado que no ataque al informal y permita alternativas laborales en otras áreas diferentes al oro, como lo agrario, porque en esta zona se siembra, entre otros productos el arroz y la pesca también podría representar otras alternativas, pero con mayor apoyo aparte del que brindan las empresas privadas del territorio.