Jaime Raúl Salamanca se pronunció sobre recusación

Tunja

Luego de que Enrique Gómez, director del Movimiento Salvación Nacional recusara a la bancada del partido Verde, señalándolos de “recibir burocracia a cambio de sus votos para pasar la reforma a la salud”, citando las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el representante a la Cámara por Boyacá Jaime Raúl Salamanca se pronunció.

En entrevista para Caracol Radio, aseguró que tomó la recusación con prudencia y negó haber recibido cualquier tipo de dádiva.

“Lo tomo con prudencia, es normal dentro del debate político, seguramente estos sectores que han mostrado una posición en contra del gobierno se han valido de cualquier cantidad de estrategias para impedir que el debate se dé sobre los temas de fondo, está es una más aprovechando la coyuntura que se da a propósito de los pronunciamientos del ministro de Salud, luego de la reunión con el expresidente Uribe”, afirmó.

Dijo que se defenderá en derecho.

“Estamos estudiando con el equipo de abogados (…) me toca defenderme, porque me recusaron, esa es la realidad, me toca responder ante la Corte y probar lo que acabo de decir (…) faltan dos debates para la reforma, es decir, nosotros no estamos aprobando la reforma, estamos aprobando un texto de reforma que va para la Comisión Séptima del Senado y que falta su debate en plenaria, donde se le pueden hacer muchas mejoras más, esa es nuestra expectativa”, aseguró.

Insistió en que no le han ofrecido, ni ha recibido nada por su voto a favor del texto de reforma.

“Hemos dejado nuestras proposiciones como constancia para que sean retomadas en los siguientes debates y no a todo le hemos dicho que sí y mucho menos aceptaríamos nada, eso es un delito que se llama cohecho y nosotros juramos respetar la Constitución y la Ley, nosotros no vinimos aquí a hacer trampa y hacer lo que han hecho los políticos de toda la vida, llegamos a cambiar el Congreso y a cambiar las lógicas de la política y eso hemos hecho de manera abierta, transparente y mirando al pueblo colombiano de frente”, aseguró.

Otro de los congresistas boyacense que aparece en la lista es el Representante Wilmer Castellanos.