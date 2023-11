Exclusivo: En Telemedellín ordenaron pauta publicitaria por celulares que NO aparecen / Telemedellín ( Cortesía )

Medellín, Antioquia

En el año 2022, personas adscritas a Telemedellín se habrían comprometido a emitir paquetes de pauta a cambio de celulares, audífonos, relojes inteligentes y sistemas de sonido de última generación. Sin embargo, estos elementos nunca llegaron al inventario del canal local y terminaron en manos de terceros.

Caracol Radio conoció la historia de una alianza comercial que generó reclamaciones verbales, por presuntos incumplimientos e irregularidades donde habría ocurrido una apropiación de los equipos tecnológicos, la mayoría marca Apple, por parte de personas vinculadas con el canal local.

En el año 2022, Telemedellín y la comercializadora Punto Móvil iniciaron su relación, luego de que personas en común contactarán a las directivas del establecimiento de comercio y una persona, se identificara como gerente del canal local. Allí se acordó la entrega de celulares, bonos y demás; a cambio de publicidad en la parrilla de programación.

Sin embargo, NO toda la publicidad se emitió y los elementos tecnológicos NO fueron incluidos en los documentos firmados en la alianza comercial, a pesar de que, desde Punto Móvil, le confirmaron a Caracol Radio, que estos equipos SÍ fueron retirados del local.

Entre el 20 de mayo y el 15 de agosto del 2022, Telemedellín emitió 60 comerciales de 20 y 25 segundos, por un valor total de 23.895.494 pesos. La contraprestación que registra por esta publicidad corresponde a 1.000 bonos de 50 mil pesos, que fueron entregados a los participantes de la carrera Telemedellín Sports, el 10 de junio del 2022.

Sin embargo, esta no fue la pauta acordada. Caracol Radio conoció, y fue confirmado por la gerencia de Punto Movil, que los representantes legales de esta distribuidora de elementos tecnológicos hicieron constantes reclamos al canal local, advirtiendo que, si Telemedellín no cumplía con la pauta, tomarían medidas legales respectivas. Debido a que no se había emitido la pauta correspondiente a los celulares entregados y demás.

Fuentes de Caracol Radio detallaron que luego de estas reclamaciones, en el canal local se dio la orden de emitir la publicidad pendiente y fue así como entre el 15 de febrero y el 5 de marzo, se emitieron 27 comerciales de 17 segundos por un valor de 7.544.250 pesos.

Frente a este paquete de publicidad, Telemedellín en respuesta a un derecho de petición de Caracol Radio no hizo referencia directa, pero si señaló que durante el año 2023 recibió 1.000 bonos.

“Durante el 2023 se recibieron 1.000 bonos de la empresa Punto Móvil y Telemedellín se comprometió a emitir pauta en parrilla de programación, de lo cual se da cuenta en el punto 2 (de la respuesta al derecho de petición)”, señala el documento.

Sin embargo, allí se evidencia una inconsistencia, porque ante la pregunta de Caracol Radio, sobre ¿cuál fue el destino de los elementos recibidos por Punto Móvil?, Telemedellín contestó: “Los bonos de descuentos fueron entregados en el kit de la carrera Telemedellín realizada el 10 de julio de 2022″. Sin embargo, no deja claro si Punto Móvil entregó otros mil bonos o si están sustentando que los bonos recibidos en el año 2023 fueron entregados a los participantes de una carrera en el 2022, algo físicamente imposible.

Finalmente, Telemedellín emitió 30 comerciales de 9 segundos, entre el 13 de septiembre y el 21 de septiembre del 2023, por un valor total de 332.410 pesos. Allí se evidencia un particular precio, muy inferior frente a lo facturado por Telemedellín en los otros paquetes publicitarios.

Mientras en el primer paquete el segundo de pauta se ubicó entre 15.400 pesos y 18.883 pesos, en el segundo paquete el valor fue entre 13.617 pesos y 16.661 pesos, dependiendo del espacio de emisión; pero en el tercer paquete el valor bajó considerablemente, ubicándose a tan a solo 1.194 pesos; es decir una reducción de entre el 90% y el 95%.

Esta reducción no necesariamente obedece a que sean espacios publicitarios diferentes. Por ejemplo, el viernes 20 de mayo del 2022, en el noticiero matutino de Telemedellín la pauta emitida costó 18.883 pesos el segundo, mientras que el jueves 21 de septiembre, el mismo segundo, en el mismo programa el valor del segundo fue de tan solo 1.194 pesos.

La otra particularidad es que el tercer paquete de publicidad también fue pagado, según Telemedellín, con una alianza. En esta ocasión el canal recibió, por la pauta con tan importante descuento, una diadema, la cual fue avaluada en 250 mil pesos y según el canal: “se utiliza en la Agencia y Central de medios para el contacto permanente con los clientes de Telemedellín”.

Frente a esta información, una fuente le indicó a Caracol Radio que este tipo de descuentos en el precio de la pauta no es recurrente y menos para recibir un objeto de tan poco valor estratégico para el canal.

¿Dónde están los equipos tecnológicos y quién era la persona que los recibió?

A través de un certificado, firmado el 20 de octubre del 2023 y ante las preguntas de Caracol Radio, Punto Móvil oficialmente reconoce haber entregado 1.000 bonos a Telemedellín, correspondientes a los recibidos en el año 2022, pero no hace referencia a bonos del año 2023, como lo aseguró Telemedellín en el derecho de petición.

Sin embargo, en una llamada telefónica del 14 de noviembre del 2023, el representante legal de Punto Móvil le confirmó a Caracol Radio que entregó equipos tecnológicos de alto valor a una persona que se identificó como gerente de Telemedelllín. Pese a esto, en los registros del canal no aparece haber recibido ni celulares, ni relojes inteligentes, equipos de sonidos o audífonos

Fuentes de Caracol Radio insisten que estos elementos fueron apropiados por directivas del año 2022, cuando el gerente era Deninson Mendoza, y por eso, las directivas del año 2023, con la gerencia de Juan David Usuga, tuvieron que responder por la publicidad y buscar legalizar las mismas pautas.

Caracol Radio le consultó a Deninson Mendoza por los equipos que NO aparecen y contestó: “No existe ni existió alguna relación personal o contractual entre Deninson Mendoza ni la Empresa Punto Movil. Es falsa la información, en cuanto a que no existió siquiera un encuentro para configurar dicha relación”.

Sin embargo, es evidente que la relación comercial entre Punto Movil y Telemedellín sí existió, debido a que la pauta se emitió. En total fueron 117 comerciales, por un valor de 31.762.156 pesos, parte de ella con un valor diferencial y en medio de esto hay costosos equipos tecnológicos que no se saben dónde están.

Telemedellín es una de las entidades, que según el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, necesita una auditoria forense, por presuntos hechos de corrupción.