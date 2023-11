C. Juvinao pidió a su partido declararse independiente tras supuestos chantajes de Minsalud

Tras la reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con el exmandatario Álvaro Uribe, el ministro de Salud brindó las siguientes declaraciones: “Hoy escuchamos a la persona más importante de la oposición, sin embargo, hay algunos que dicen que son independientes o de Gobierno y lo único que han hecho es hacer oposición todos los días”.

Además, añadió: “Se salen de la cámara, golpean permanentemente al Gobierno, en fin, yo creo que uno tiene que asumir la posición clara, o está en oposición o están a favor. Es un mensaje a todas las personas que quieran estar, pero uno no puede tener representación en el Gobierno, representación importante a través del SENA, de institutos como el ICETEX y hagan oposición, este presidente es muy generoso”.

Ante esto, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, publicó un trino en donde comentó: “Sus declaraciones son temerarias y abusivas. Al partido Alianza Verde NO se le chantajea con puestos para apoyar la Reforma a la Salud, nosotros pensamos en el país y votamos con criterio y responsabilidad. Le solicito por favor cortar de raíz cualquier tipo de relación burocrática que mi partido pueda tener con el gobierno”. Así mismo, solicitó a su partido declararse en independencia a raíz de estas declaraciones.

Ministro @GA_Jaramillo:



Sus declaraciones son temerarias y abusivas. Al @PartidoVerdeCoL NO se le chantajea con puestos para apoyar la Reforma a la Salud, nosotros pensamos en el país y votamos con criterio y responsabilidad.



Le solicito por favor cortar de raíz cualquier… — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) November 23, 2023

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, la representante expresó lo siguiente: “A mí me parece que no hay derecho a asumir que por el hecho de un partido tener representación en el Gobierno, se le cercene la posibilidad de levantar cuestionamientos cuando los haya y sobre todo cuando el mismo es plenamente consciente de que el Partido Verde no es un partido entregado”.

“Lo delicado aquí es que se utilice la burocracia del estado para dar o recibir puestos en calidad de dádivas para definir un voto sobre un proyecto concreto en el Congreso, eso es un delito en el código penal. El ministro Jaramillo debe tener mucho cuidado porque ese no puede ser el mensaje que él le mande al país”.