Alberto Gamero sobre la final: “Vamos a afrontar el partido con lo mejor que tengamos”

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, aseguró en la rueda de prensa previa a la gran final de la Copa Colombia que usará lo mejor de su nómina en este encuentro, a pesar de tener otro partido clave por la Liga el próximo domingo en Bogotá ante Medellín.

El equipo capitalino espera defender su título este jueves en el estadio Atanasio Girardot en el clásico ante Atlético Nacional, en una serie que se encuentra empatada 1-1 tras el encuentro de ida que se llevó a cabo la semana pasada en el estadio El Campín de la capital del país.

“Es que lo que pasa es que uno, para llegar aquí, hay que recorrer un camino, y el camino para llegar a la Copa BetPlay, ya lo recorrimos, y hay que disfrutarlo, hay que afrontarlo. Indudablemente, el día domingo hay otro partido más de Liga. Pero ese camino, apenas lo estamos recorriendo y lo podemos recorrer para llegar a una final. Entonces, siempre he dicho, lo primero es lo primero”, aseguró sobre si piensa rotar algunos jugadores titulares para este compromiso.

Y agregó: “precisamente esta mañana, en el entrenamiento, hablé con ellos de esto. Aquí nosotros hemos jugado una cantidad de partidos. Pero hoy nosotros tenemos la satisfacción, por las cargas que hemos manejado, que tenemos solamente un lesionado que ha sido operado, se llama Jader Valencia. De resto no tenemos lesionados. Quiere decir que las cargas las estamos manejando bien y veo el grupo muy entero y muy completo. Entonces, como he dicho yo, lo primero es lo primero. Lo primero es mañana. Vamos a afrontar el partido de mañana con lo mejor que tengamos, con el equipo que viene jugando. De acuerdo, si no hay ninguna molestia, porque todavía tenemos quedan 24 horas para eso. Pero tenemos en la mentalidad salir a disputar el partido, salir a ganar la final. Y después pensar en lo que viene. Pero siempre he dicho, lo primero es lo primero”.

El samario reconoció que el tiempo de trabajo tras el juego ante anterior ante el América ha sido poco; sin embargo, destacó la memoria del grupo: “¿Qué se trabajó para el partido de mañana? Yo creo que eso, la palabra trabajar, no ha existido, no ha habido tiempo. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos corregido? Hemos dado mucho énfasis en lo que es video, hemos dado mucho énfasis en lo que es las correcciones, pero nosotros, para entrenar, nos ha quedado difícil”.

“Pero este es un grupo que tiene ya mucho trabajo encima y solamente es corregir, hablar de los errores. Y uno de los errores que nosotros, indudablemente, que más estamos cometiendo es que nosotros erramos muchos goles. A veces en las datas, en los software, se presenta o sale, Millonario no atacó mucho. No, Millonario atacó, sino que Millonario no está tomando unas decisiones buenas en el tercio ofensivo, que eso de pronto nos hubiera aumentado más las probabilidades de gol. Pero en eso estamos corrigiendo. Corregimos también en lo que son las transiciones de defensa-ataque, ataque-defensa, los repliegues, la salida rápida, la posesión de balón, también eso estamos corrigiendo, porque a veces regalamos o perdemos el balón muy rápido. Tenemos que tener una secuencia más larga en la posesión de balón. Nosotros en el día a día corregimos, pero corregimos siempre para mejorar y para que el equipo gane, que es lo que nosotros queremos” añadió, refiriéndose a la falta de efectividad en los últimos juegos.

El samario espera un partido distinto a los dos anteriores que ha disputado entre cuadrangulares y Copa: “realmente que uno siempre sabe, todos los partidos no son iguales, así como nosotros también jugamos uno en Bogotá, hace unas semanas jugamos uno aquí, y le aseguro que el profe Bodmer lo primero que está haciendo es corrigiendo y mejorando su equipo, y nosotros estamos haciendo lo mismo, corrigiendo y mejorando el equipo, a lo mejor no vamos a tener las mismas posibilidades que tuvimos en el partido pasado, a lo mejor ellos de pronto no van a tener las mismas posibilidades, pero pensamos que no va a ser un partido igual a lo que hemos jugado, ya que es la gran final”.

“El partido está abierto como dice uno, no hay marcador a favor de ninguno de los dos, a pesar de que Nacional está de local, no es el marcador a favor que tiene, estamos en un 0 a 0, donde, como siempre les digo, hoy esta mañana les dije a ellos, esta vez si vamos a tener la teoría y darle la gran respuesta que es el fútbol, es hacer un gol más que el oponente, solamente eso. El campeón mañana es el que descifre o el que le dé la razón que el fútbol es un gol más que el oponente, entonces trataremos nosotros primero de tener nuestro arco en cero y segundo de ir a buscar la posibilidad de dar la vuelta olímpica con un gol”, agregó.

Esta es la cuarta final que Alberto Gamero disputa como técnico de Millonarios, habiendo perdido una de Liga en el 2021 ante el Tolima y ganado una de Copa, en el 2022 ante el Junior, y una de Liga, recientemente el semestre pasado precisamente ante el equipo antioqueño.