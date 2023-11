Para el 6 de diciembre acusación contra “fuente humana” y un policía en caso Marelbyz

JUDICIAL

La Fiscalía acusa a Rafael Ricardo Santos, la supuesta “fuente humana falsa” y al agente de la SIJIN de Bogotá Fredy Alexander Gómez por el delito de fraude procesal.

Ellos son investigados porque supuestamente acordaron entregar información falsa a una fiscal para poder “chuzar” a los amigos de Marelbyz Mesa, y a otra exempleada de Laura Sarabia, tras la pérdida de un dinero en su casa.

La acusación

El escrito de acusación fue radicado minutos después de que se vencieron los términos procesales, situación que permitió que un juez otorgara la libertad a los procesados.

En el documento se indica que alias ‘Pini’ y alias ‘Pacho’ fueron los alias que utilizaron el subintendente Gómez y la “fuente humana” ya no para interceptar a Marelbyz, sino para interceptar los números de los amigos de la exniñera.

Para la Fiscalía, aun cuando el subteniente no firmó documento alguno, infiere que “su participación estriba en construcción inferencial, pues era trascendente su aportación, no era una persona fungible en el plan criminal, si no que la fuente codificada como DJI10 encuadra en el plan criminal gracias a su participación”

Y sobre Rafael Santos, la denominada “fuente humana falsa”, dice la Fiscalía que, supuestamente mintió en entregar información a la MEBOG, sobre conocer a alias ‘Pini’ y sobre su entrada a la SIJIN.

Dice la Fiscalía que hay inconsistencias en los relatos ofrecidos por posibles testigos e indiciados, sobre la forma en que llega la fuente humana al grupo de hurtos de residencias de SIJIN que atendió el robo de la casa de Laura Sarabia.

Fiscal investigada

La Fiscalía abrió una investigación en contra de la fiscal Ángela Santana por presunta corrupción, luego de que dejara vencer los términos procesales y no radicar el escrito de acusación en contra del subteniente Fredy Alexander Gómez y la fuente Rafael Santos. Además, compulsó copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Tal y como lo dicta el art 294 del Código de Procedimiento Penal, deberá asignar el proceso a otro fiscal.

Escrito de acusación en contra Rafael Ricardo Santos, la supuesta "fuente humana falsa" y al agente de la SIJIN de Bogotá Fredy Alexander Gómez por el caso Marelbyz