¿Lo sabía? Así puede preparar un cappuccino con prensa francesa

El café es una de las bebidas infaltables en la dieta de miles de colombianos, que suelen consumirlo en diferentes presentaciones como café en leche, tinto y capuccino, sin embargo, este último puede llegar a ser difícil de preparar en casa, pues la leche debe estar cremada y texturizada, proceso que se hace con vapor y con máquinas especializadas.

De acuerdo con la Asociación de Cafés Especiales, el cappuccino puede ser descrito como una bebida de leche y café que debería crear un equilibrio armonioso entre el dulce de la leche y el espresso, una extracción muy concentrada del café. Este debe prepararse con un único shot de café, leche texturizada y debe tener una espuma de mínimo 1 centímetro.

Si quiere disfrutar de esta bebida sin salir de casa, le enseñamos cómo puede prepararla usando únicamente una prensa francesa, una herramienta que le ayudará, no solo a preparar café si no cuenta con una cafetera, sino también a realizar otras preparaciones del café.

Ingredientes

Estos ingredientes alcanzan para preparar una sola taza de cappuccino:

14 gramos de café molido , si lo tiene en grano lo más recomendable es molerlo justo antes de realizar la preparación. Esta cantidad puede variar dependiendo de cada persona y la intensidad de café que le guste.

, si lo tiene en grano lo más recomendable es molerlo justo antes de realizar la preparación. Esta cantidad puede variar dependiendo de cada persona y la intensidad de café que le guste. Un cuarto de taza de agua no debe estar hirviendo, pues quemará el café y le cambiará el sabor.

no debe estar hirviendo, pues quemará el café y le cambiará el sabor. 150 mililitros de leche.

Puede agregarle azúcar , sin embargo, expertos en café recomiendan tomarlo sin endulzante, además de que podría ver cambios en su cuerpo si lo deja de tomar con azúcar.

, sin embargo, expertos en café recomiendan tomarlo sin endulzante, además de que podría ver cambios en su cuerpo si lo deja de tomar con azúcar. Igualmente, puede complementarlo con cocoa, chocolate, vainilla o canela.

Cómo prepararlo

Lo primero que deberá hacer es preparar el café, puede hacerlo de diferentes maneras, utilizando la cafetera italiana, o la prensa francesa. Tenga en cuenta que para lograr el equilibrio de sabores deberá llenar la prensa solamente en un 25%.

Para preparar el café en la prensa primero deberá agregar el café al vaso; luego poner el agua y antes de aplicar la presión, es recomendable revolver para asegurarse de que el café está bien humedecido; una vez haya completado estos pasos solo deberá bajar el émbolo y dejarlo reposar algunos minutos.

Para realizar la leche, deberá calentarla, pero no hasta el punto de hervirla, luego de que esté caliente podrá verterla en el vaso de la prensa, no lo llene completamente, pues no podrá realizar el proceso de cremado.

Para lograr la textura deseada solo deberá comenzar a subir y bajar suavemente el émbolo de la prensa, este movimiento hará que se airee y le entren burbujas, lo que creará la textura necesaria.

Una vez tenga la textura, que debe parecer crema, deberá esperar algunos minutos para que esta se asiente, y luego repetir el movimiento por al menos un minuto más.

Ahora solo deberá poner la leche en la taza donde estaba el café, lo más importante para lograr un buen cappuccino es poner buena parte de la espuma que realizó en la prensa. Para asegurarse que la espuma no se quede en el vaso y salga, tendrá que agitar el vaso de la prensa y luego si servir la leche.