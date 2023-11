No hay mayores avances en la implementación del Acuerdo de paz : Francia Márquez

Colombia

La vicepresidenta Francia Márquez reconoció que su gobierno ha tenido graves retrasos en la implementación del acuerdo de paz del 2016, pues aún que han tenido voluntad de cumplirle a las víctimas, hasta ahora el gobierno no tiene mayores avances para mostrar.

La alta funcionaria hizo un fuerte llamado a las entidades nacionales por los pocos avances que muestra en la actualidad la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y exigió que se den pasos firmes en ese propósito y el apoyo sea articulado y no se quede solo en talleres y conferencias o en un simple saludo a la bandera.

“Yo no estoy contenta con los avances del Capítulo Étnico y lo digo como vicepresidenta. Yo espero más de mi Gobierno, espero más de mis funcionarios, sobre todo de las instituciones que tiene responsabilidad concreta y, si me toca ser el patito feo, lo sigo siendo, pero yo llegué aquí por un cambio”, dijo la mandataria al intervenir en el panel ‘Pacto por el Acompañamiento Internacional a la Implementación del Capítulo Étnico’.

Aunque destacó que se ha trabajado en temas claves como acceso a tierras, concretamente en la definición de los recursos y en destrabar varios procesos de titulación colectiva, tanto en territorios indígenas como en territorios afros, que estaban estancados por años, la vicepresidenta puso sobre la mesa lo que para ella son algunos de los grandes lunares que muestra la implementación del Acuerdo de Paz en cuanto a ese Capítulo Étnico.

“Hay pocos avances en las garantías de participación política, no en cuanto a poder votar, sino en ser elegidos en cargos de representación popular. También recalcó en la necesidad de priorizar la reparación colectiva de los pueblos étnicos y saldar así esa deuda histórica, y en las dificultades que se han tenido con el desminado humanitario para zonas como la Costa Pacífica Nariñense”.

La vicepresidenta señaló que esta inconformidad se la ha demostrado al presidente y que ya emitió una directiva vicepresidencial al respecto.

“Llegamos sin encontrar información clara en términos de los avances, encontramos 100 indicadores, la mayoría de forma, pero no de fondo. La mayoría son indicadores de medio, pero no de resultados y de impactos”, dijo. Seguidamente, invitó a que se revisen esos esos indicadores, “porque los que van hablan de hacer un encuentro, por ejemplo, y eso no cambia en nada las condiciones de vida de la gente. Muchos de esos indicadores están en ese sentido”.