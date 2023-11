¿A qué se enfrentan los argentinos en las elecciones?

En Hora20 el análisis a las elecciones que se desarrollarán el próximo domingo en Argentina. Se debatió sobre el fenómeno político que es Javier Milei, lo que dicen las encuestas y el futuro de la política en Argentina. También el análisis a lo que mueve el voto en los argentinos y el efecto que estas elecciones están generando en América Latina. Por último, la investidura de Pedro Sánchez y lo que le espera en los próximos cuatro años de gobierno.

Justo cuando Argentina celebra sus 40 años de regreso a la democracia, una jornada electoral podría definir el futuro democrático de este país. El próximo domingo 19, unos 35,8 millones de argentinos saldrán a elegir entre dos opciones en el balotaje: el peronista y actual ministro de Economía, Sergio Massa que obtuvo el 36% de los votos en la primera vuelta o el ultraderechista Javier Milei que logró un 30%. Ambas opciones son consideradas por medio país como un peligro. Por un lado, está el fracaso económico del gobierno de Fernández con una inflación interanual del 142%, una tasa de pobreza superior al 40 y que afecta al 57% de los niños del país. De otro lado, está el temor democrático que despierta Javier Milei, pues su discurso ha estado concentrado en reivindicar la dictadura, acabar con una serie de derechos adquiridos por los argentinos, dolarizar la economía, apoyar el porte de armas y una serie de características de su personalidad como sus perros clonados o la nula relación con sus padres; todo esto bajo un escenario de rabia, o encabronamiento como lo llamarían los argentinos.

De las últimas nueve encuestas publicadas en noviembre, Milei gana en cinco de ellas, Massa logra el triunfo en cuatro, pero los números que más llaman la atención son los de los indecisos que llegan a ser del 13% o quienes votarán por el voto en blanco, que según algunas mediciones podría ser en promedio entre el 5 y el 7%. Además, las encuestas demostrarían un triunfo apretado para cualquiera de los dos candidatos, pues la diferencia máxima es de cuatro puntos, muchas veces dentro del propio margen de error de las encuestas. Estos días previos a las elecciones han estado teñidos de los apoyos de Macri y la excandidata Patricia Bullrich a la candidatura de Milei; la escasez de gasolina en una parte del país en el que Massa tendría responsabilidad y la instalación de un discurso de fraude y de robo de las elecciones impulsado por Milei y los simpatizantes de su partido, La Libertad Avanza. La duda por ahora es saber qué va a pasar en la Argentina el 20 de noviembre gane quien gane, si quedarán heridas abiertas o si alguno de los dos candidatos dejará un legado imborrable así no gane.

Lo que dicen los panelistas

Daniel Valero, periodista y editor en El Espectador, planteó que estas elecciones generan de alguna manera una ruta para todo el continente, “este viernes se publicaba un escrito de William Ospina donde decía que el triunfo de Massa desanima, pero el de Milei asusta”, en ese sentido, dice que en el caso de Milei se ve una tendencia a querer romper todo lo que huela a establecimiento y desde la candidatura de Massa, dice que se ve un candidato que busca desmarcarse y que aunque hay inflación del 142% dice que puede hacer las cosas diferente, “Massa busca desmarcarse del establecimiento al que pertenece, intentan bajarlo de una seguidilla de acciones”.

Para Ivan Briscoe, director Crisis Group para América Latina, la cantidad de indecisos van a definir el resultado final, “los votantes de ese grupo deben tomar decisión muy difícil porque conocemos bien las particularidades de la crisis económica argentina de inflación, baja capacidad de consumo, pobreza, desigualdad, declive de servicios públicos, eso ocurre desde 2017 o 2018″, un panorama que asegura, crea gran furia e indignación, “eso lo ha explotado Milei muy efectivamente con sus denuncias y su insistencia en transformación histórica, su evocación de la gloria, esa época de finales del siglo XIX”.

Mar Centenera, periodista de El País en Buenos Aires, resaltó que estos últimos días de campaña se viven con tensión, angustia y miedo, “toda la población lo tiene, especialmente indecisos que no quiere votar por ninguno de los dos: a Massa lo ven como en sinónimo de fracaso económico y deterioro y pérdida de capacidad de poder adquisitivo, cada día uno va al supermercado con miedo y no se llega al final de mes, por otro lado, con Milei todas las propuestas son extremas”. Agregó que, si bien en Argentina hay pocos consensos, “y los pocos que hay Milei viene a dinamitarlos todos, especialmente el democrático que es el más grave”.

En cuanto a la intención del voto, dijo que este se mueve entre la grieta del kirchnerismo y el antikirchnerism, “frente al voto a Milei una respuesta que se escucha es que no va a poder hacer todo lo que dice, eso es algo rarísimo que no lo había escuchado tan masivo en ninguna otra elección”. Por último, advirtió que el voto a Milei es transversal, hay jóvenes que no vivieron la dictadura y quienes votan a cualquiera con tal de detener al kirchnerismo.

Matías Bianchi, director de Asuntos del Sur Global y doctor en ciencia política por el Instituto de Estudios Políticos de París, planteó que la situación es de tensión, “hay enorme incertidumbre porque en primarias hubo sorpresa que ganara Milei, en primera vuelta fue sorpresa lo de Massa y ahora las encuestas hablan de paridad técnica; hay un porcentaje que no se sabe si va a votar o qué va a hacer cuando esté en las urnas”, en ese sentido, dijo que la campaña y la definición se dará hasta último momento.

Sobre la figura de Massa, explicó que él tiene origen en el peronismo, “él vino de un lado más de centroderecha, algunas veces de derecha con un pasado liberal, sus principales políticas cuando fue alcalde, fue con agenda de seguridad que es prioritaria de conservadores”, con lo cual, plantea que Massa podría ser un peronismo no kirchnerista, lo cual no es algo novedoso.