“La Paz no la vamos a lograr con estos procesos donde hay una prosa babosa”: Iván Name

Colombia

Desde el encuentro de mandatarios electos ‘Transformando regiones’ organizado por Findeter en Cartagena, el presidente del Senado, Iván Name, se refirió al proceso de paz total y aseguró que el problema de las negociaciones consiste en que no se ha atacado su origen.

“La Paz no la vamos a lograr con estos procesos donde hay una prosa babosa permanente entre los actores de la guerra cuyo negocio es ese, son los factores que generan la violencia, el atraso y la pobreza”.

Y agregó: “el problema de las negociaciones de paz, que terminan en la guerra siempre, no es de ahora, es porque nosotros no hemos atacado las razones, las causas de la guerra. El origen de nuestras guerras es el modelo geopolítico centrista que ha causado atraso, pobreza y consecuentemente la guerra”.

De acuerdo con el Senador, en las negociaciones actuales se ha evidenciado que no hay voluntad para avanzar e incluso, se está retrocediendo.

“En estas negociaciones es todavía es más demostrativo que no hay voluntad, sino de dilatar para mantener ciertas distinciones, pero nosotros cómo podríamos decir que ahora hay manifestaciones evidentes de paz cuando todas son las señales de la misma guerra, cada vez más cruenta y cada vez con más actores que no nos permiten pensar que vamos avanzando sino retrocediendo”.

Name también se refirió al trámite de las reformas en el Congreso y aseguró que, incluso, desde el legislativo se tiene mayor disposición que desde el Gobierno.

“El Congreso tiene toda la vocación y toda la disposición que a veces no le vemos al mismo Gobierno, yo ayer hice un foro pensional y no fue la ministra del Trabajo al Congreso, la gran responsable política de la reforma de pensiones y no pudo acompañarnos”.

Además, el senador reiteró que la gran reforma que necesita el país es la transformación de su modelo geopolítico.

“Nosotros queremos hacer la reformas, pero sabemos que ninguna reforma transforma al país, puede modificar las reglas de juego de algunas de sus áreas, pero la gran reforma que transforma Colombia es el modelo geopolítico a reemplazar del centrismo por las regiones autonómicas, porque eso sí nos coloca en una ruta muy distinta a la que llevamos hoy donde hay más guerra donde hay menos desarrollo y más pobreza”.

De hecho, el presidente del Senado señaló que la crisis que atraviesa el país corresponde, también, al modelo geopolítico centrista.

“Pero el país algunos han querido decir que entró en crisis con Petro, no, Petro lo que está haciendo es agravar algunos de los temas, pero el país viene una crisis estructural de lo que hemos llamado el modelo geopolítico que no hemos variado en 200 años y la crisis es precisamente porque no tenemos autonomías regionales porque las regiones en Colombia no han podido desarrollarse”.

Por último añadió que espera que los nuevos gobernantes aporten a la ruta del desarrollo de un camino hacia la autonomía de las regiones en el país.