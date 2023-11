Esta semana solo se aprobaron 5 artículos de la reforma a la salud

Este miércoles la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó 3 artículos nuevos de la reforma a la salud. Con esto, durante la semana 5 puntos del articulado lograron pasar y en total ya son 78 artículos los que han tenido voto positivo por parte de la corporación. Desde que inició este segundo debate de la reforma a la salud ya se ha decidido sobre 86 puntos de la ponencia, hasta ahora solo se han caído 8 artículos.

Hoy, nuevamente por falta de quórum y agregando una desatención de la mesa directiva de la Cámara que dejó exceder el tiempo para votar la sesión permanente, el debate se suspendió sobre las 3:30 de la tarde. La siguiente sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes será el martes 21 de noviembre.

“Sigue en evidencia la operación tortuga que viene haciendo la oposición para no aprobar esta reforma que requiere el país y que le garantiza el acceso a la salud a las personas en todo el país. Los opositores reclaman garantías, aquí se les han dado todas y ustedes pueden ver que ellos son quienes más hablan en estas sesiones. Para avanzar, en ese proceso que se ha ralentizado, llega el punto en que es necesario votar en Bloque”, dijo la representante Martha Alfonso, coordinadora ponente de la reforma.

Es preciso recordar, que durante esta jornada congresistas de sectores independientes y oposición abandonaron el recinto reclamando garantías sobre el debate. Denuncian que la presidencia de la Cámara no ha dado la posibilidad de votar nominalmente los artículos con mayores implicaciones que tiene el texto.

“El gobierno pretende que sin mayor discusión y rigurosidad se voten artículos que por ejemplo le entregan 20 responsabilidades a la ADRES, las cuales hoy no tiene. Nosotros si tenemos proposiciones para mejorar el texto, pero no sentimos apertura al diálogo. Creo que hay partidos que están en la tónica de pedir puestos, no es nuestro caso”, apuntó Jennifer Pedraza del partido Dignidad y Compromiso.

El ministro de Salud llamó la atención del Congreso, pidió orden

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante todo el trámite de la reforma a la salud se ha mostrado respetuoso de las decisiones en el legislativo. Ha señalado que los parlamentarios deben construir un proyecto serio y que por ese motivo deben tomarse el tiempo que sea necesario para debatir un proyecto tan importante como la reforma a la salud. Sin embargo, el avance de está semana lo llevó a presentar una opinión más alejada de lo que hasta ahora habían sido sus mensajes.

“Este Congreso esta desorganizado. Cómo es posible que aquí todo el mundo hable de cosas que ya pasaron o de algunas que no ocurrieron, estamos perdiendo tiempo. Podríamos ser más productivos”, aseveró Jaramillo. El funcionario indicó que se debería tomar ejemplo de lo que ocurre en España, donde hay un solo vocero de los partidos y luego todos votan. Jaramillo cerró diciendo que nunca había visto una de presidencia de la Cámara “que brinda todas las garantías”.

Finalmente, la reforma a la salud todavía tiene 57 artículos por definirse de los 143 que llegaron en la ponencia para segundo debate. Hasta el momento no se han votado los puntos más polémicos del proyecto que están relacionados con las funciones de la ADRES, la transformación de las EPS y el mecanismo de reserva técnica que se implementará con el nuevo modelo de salud.