“Que tengan un poquito de humanidad” Vecinos del barrio Asís están indignados con alcaldía

Tunja

Caracol Radio conoció el caso de Carmen Julia Quintero, una mujer de nacionalidad extranjera que murió el pasado domingo 12 de noviembre en su vivienda ubicada en el barrio Asís de Tunja, luego de padecer una penosa enfermedad, lo indignante del caso, es que su cuerpo permaneció en la vivienda casi 24 horas sin que ninguna autoridad se hubiera hecho cargo de su levantamiento.

Hablemos con una de las vecinas del sector quien afirma que fueron momentos de angustia porque nadie les brindó ni orientación, ni ayuda.

“La vecina que es extranjera, falleció el día domingo, más o menos a las diez de la noche y estuvimos llamando, llamamos a la policía, llamamos a la Secretaría de Salud, llamamos al alcalde, llamamos a muchas entidades, pero nadie quiso colaborar, nadie quiso venir a hacer el levantamiento”, dijo.

#Video 3 | "Los niños estaban ahí al lado del cuerpo de la señora, lloraban mucho", este es el indignante relato de otra de las vecinas del barrio Asís, frente al caso de mujer que permaneció sin vida en su vivienda por casi 24 horas. @DefensoriaCol @MigracionCol @TunjaPersoneria pic.twitter.com/7yIlOLXbTh — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 15, 2023

Relató que casi 24 horas después, delegados de una de las funerarias de la ciudad llegaron a la zona,

“Después de mucha lucha para que vinieran, por fin vinieron el lunes a las nueve y algo de la noche, vinieron a recoger el cuerpo desde la Secretaría, mandaron a la funeraria San Francisco, ya estábamos cuadrando con todos los vecinos para poder aportar, para poder pagar y que vinieran a levantar el cuerpo porque ya era demasiado tiempo”, indicó.

Aseguró que la preocupación aumentaba porque al interior de la vivienda, permanecían los dos pequeños hijos de la mujer, junto a su cuerpo, relata que fueron momentos angustiantes.

“Frente a la casa donde la señora falleció hay un colegio, los niños de ella estaban ahí encima del cuerpo de la señora, lloraban mucho, gritaban, fue muy angustiante ver todo lo que estaba pasando”.

Por su parte, Jorge Peña, esposo de la mujer, le confirmó a Caracol Radio que intentaron buscar ayuda toda la noche sin obtener respuesta.

“Casi 24 horas la tuve en la casa y con los niños, con las tías, con los esposos de las tías, ya la cabeza no nos daba para nada porque imagínense llamamos a la alcaldía, a muchos números y nadie la recogía”, relató.

Hizo un llamado a las autoridades.

“Que al menos ayuden a la gente que necesita, porque somos venezolanos pero no somos personas malas, hay personas venezolanas que han sido malas pero no es justo que nosotros los que somos trabajadores y queremos progresar, seguir adelante, paguemos por los demás, entonces, para que ayuden a la gente que necesite por lo menos en mi caso soy reciclador, no ganamos mucho, reciclando y pues a la final toca seguir adelante”, manifestó.

Por su parte la Alcaldía Mayor de Tunja emitió un comunicado oficial en donde explicó que desde el momento en el que conocieron el caso, activaron los protocolos de respuesta, aquí el comunicado.