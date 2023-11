Gamero: “Esto no sería posible sin el respaldo de las directivas en 2020, fue un año duro”

Millonarios y Atlético Nacional se vuelven a ver las caras tan solo tres días después de enfrentarse en el marco de la fecha 1 de los cuadrangulares finales, encuentro que tuvo al cuadro capitalino como vencedor en la ciudad de Medellín.

Ahora el escenario será el estadio Nemesio Camacho el Campín, que dará apertura a la gran final de la Copa Colombia, mientras que en el Atanasio Girardot se definirá el título, que además otorga un cupo a la próxima Copa Libertadores de América, aunque Millonarios ya está clasificado gracias al campeonato de la Liga en el primer semestre del año.

En rueda de prensa previa a la final, el entrenador Alberto Gamero y el capitán David Mackalister Silva estuvieron palpitando un poco lo que será afrontar la cuarta final para el equipo desde la llegada del entrenador en el año 2020.

Alberto Gamero y una nueva final

“Estoy feliz y agradecido con Dios por tenerme aquí en una final, estas son las conferencias que me gustan dar, quiero buscar una copa más para la institución”.

El apoyo de las directivas

“Retrocediendo en el tiempo pienso que esto se lo debo a Gustavo Serpa, Enrique Camacho, Liliana y Josep, tuvimos un 2020 muy duro, complicado y ellos fueron las primeras personas en respaldarme, aparte de la hinchada y una parte de la prensa, esto es fruto del trabajo por creer en mí y yo creí en este proyecto y en esta institución, eso para mí es una ilusión, venir a Millonarios para mí fue recobrar lo que ya se venía haciendo porque Millonarios tiene una historia grande en Colombia, queremos estar a la altura de la final”.

¿Stiven Vega de lateral?

“Hoy tengo a Sander y todavía no lo han habilitado, Rosales tiene una molestia en la cintura, Perlaza viene de una lesión y quiero llevarlo poco a poco, será un partido intenso, entonces he optado por darle nuevamente la posibilidad a Stiven Vega y ya en Medellín y el próximo domingo tengo más posibilidades para rotar”.

Sobre los goles errados

“Siempre he dicho que en el fútbol lo más difícil es atacar y crear opciones de gol, tenemos esa tranquilidad de que el equipo las crea, la toma de decisiones es para un jugador una toma personal, hemos brindado las mejores herramientas, tengo esa gran tranquilidad de que salimos siempre a jugar”.

“A veces se ve que Millonarios ataca poco, pero lo que nosotros vemos es que en la mayoría del partido estamos en el campo contrario y eso quiere decir que siempre salimos atacar, igual debemos mejorar en el tercio medio; no se trata de corregir, sino de entrenar”.

Los tres 10

“Siempre nos hacen esa pregunta por la parte ofensiva, se ven hermosos esos tres 10 en la cancha, pero siempre les pido que cuando no tengan el balón, defiendan, y así pueden jugar, porque cuando no tenemos el balón debemos dedicarnos a defendernos, no es el Millonarios de Gamero sino el fútbol mundial el que requiere eso; siempre me gusta mostrarle a ellos las diferentes facetas de los jugadores de Europa, me gustaría que ellos se fueran allá en un punto alto de su carrera deportiva, siempre que defiendan estarán los tres”.

“En Medellín ganamos un partido contra un rival complicado, nosotros creamos varias opciones de gol, somos un equipo que ataca, mientras Ruiz, Cataño y Macka estén bien, jugarán, a mí lo que me gusta es corregir porque en los partidos cometemos errores ofensivos y defensivos, que Leo Castro falle goles son errores ofensivos, Llinás también ha cometido errores defensivos. Lo primero que hago yo es revisar el partido para corregir esos errores, este equipo sabe que comete errores y estamos acá para corregirlos”.

¿Cómo está Cataño?

“Nosotros sabíamos que Cataño venía de una molestia, la idea es que jugara menos minutos, yo a él le puse esa libertad de cuando se sintiera cansado jugando bien, él tomara la decisión, y así fue, él tomó la decisión sobre el minuto 70. Ayer entrenó muy poquito, porque ayer fue tiempo de recuperación. El partido con Cúcuta fue bravo y hemos vivido encuentros difíciles, jugamos muy seguido, entonces debemos regular”.

Un mensaje al papá de Lucho Díaz

“Quiero enviar un mensaje a ‘Mane’ Díaz, estamos felices y estamos contentos, que disfrute la libertad nuevamente y espero que todos puedan tener esa posibilidad. El partido de mañana será abierto, Nacional tiene buen pie y creo que será eso, será similar al encuentro en Medellín; allá nos defendimos bien, la idea puede ser esa misma. Tenemos que defendernos bien.”

Mackalister Silva y su ilusión

“Esperemos estar a la altura de lo que viene. Nosotros estamos con la mayor ilusión para quedarnos con este título, cambian muchas cosas, la idea de ambos equipos es atacar, su ADN lo obliga a buscar un resultado, serán dos lindos partidos, dignos de una final”.

La lesión y el momento del equipo

“El tema de la lesión está superado. Es un lindo momento para los que somos hinchas de Millonarios, siempre estaremos ahí, en lo personal considero que la alegría está a tope y con ganas de que siga creciendo, queremos darle esa alegría a la hinchada y a nuestras familias”.

¿Cómo ayudar a Leo Castro?

“Lo primero que se debe hacer es aceptar que uno comete errores, lo que debe hacer Leo y todos nosotros, porque generamos chances, pero estamos escasos en la finalización, sin embargo, Leo es el goleador de la Copa y esperamos tomar mejores decisiones de cara a esa definición”.

Las virtudes de Nacional y el ambiente en el Campín

“Nacional tiene muchas variantes a la hora de atacar, el remate de Dorlan, el cabezazo de Duque, tienen muchas variantes y debemos estar concentrados para evitar que ellos nos conviertan. Estoy muy agradecido con la hinchada que siempre me ha apoyado, sin duda alguna sé que estarán apoyando en las tribunas y el Campín estará lleno”.