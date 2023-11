El ‘Poli’ refuerza medidas de seguridad internas tras denuncia de presuntos abusos

Medellín

Luego de una reunión entre directivos y demás estamentos de la Institución Universitaria Jaime Isaza Cadavid de Medellín y, tras las denuncias hechas sobre un presunto abuso sexual dentro de las instalaciones durante la celebración de la ‘Semana Poli’, se han tomado varias decisiones importantes sobre la seguridad interna del campus, así lo dio a conocer la institución mediante un comunicado de prensa.

En el escrito el Politécnico informó entre otras medidas que “se realizará un curso obligatorio virtual en Polivirtual dirigido a los administrativos, docentes de planta, docentes ocasionales y docentes cátedra sobre Violencias Basadas en Género… Se brindará como parte del proceso de inducción a los estudiantes sobre Violencias Basadas en Género, a partir del primer semestre 2024″.

Además, que serán muy rigurosos con el reglamento interno en cuanto a la utilización de los espacios de la institución universitaria y hacen referencia directa a una persona que tiene una venta de productos en una zona interna cerca de la cancha de voleibol, pero que no hace parte del ‘Poli’, pero es egresado “y que ha sido denunciado a través de las redes sociales por presuntas violencias basadas en género, la Institución informa que ya se activó el Código Fucsia. La Vicerrectoría Administrativa, la Dirección de Servicios Generales y la Oficina Asesora Jurídica se encargarán de no permitir la actividad de ventas en la Institución, en razón a que el señor Hincapié no ostenta la condición de estudiante y a que no se encuentra autorizado para esta actividad”.

En cuanto a las denuncias de abuso sexual, el ‘Poli’ detalló que “el caso Frente a la denuncia interpuesta en contra del profesor Gustavo Adolfo Zapata, se informa que la denuncia fue archivada por la Fiscalía 101 adscrita al Caivas, mediante orden de mayo del 2022″.

Mientras que, en los temas relacionados a la seguridad de las sedes, se comprometieron las directivas en instalar nuevas cámaras de seguridad, esa iniciativa se encuentra en etapa de estudios por parte de la empresa de vigilancia. Además, se realizará la adquisición de lectores de código de barras para todas las porterías de la sede Medellín y el proceso de contratación se iniciará en la semana del 20 de noviembre.

Pero también “se aumentará la capacidad del servicio de vigilancia. A partir del 7 de diciembre, comenzará a operar el nuevo contrato. Se cubrirán los puntos más álgidos de la Institución: Bloque P40, el Buen Vivir, Almendros, Niquia y Bello”.

Y por último en las situaciones relacionadas con el consumo de alucinógenos y bebidas embriagantes “se adelantarán tomas pedagógicas de los puntos en que existe mayor consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Se hará énfasis en la prevención y en la conciencia en el consumo”.

Cabe anotar que este martes las clases se suspendieron y se restablecerá la jornada académica a partir del miércoles en el horario habitual. Mientras que durante la tarde un grupo de estudiantes del poli realizó dos bloqueos esporádicos, el primero en la Av. Las Vegas y el segundo en la Av. Regional, estos iniciaron a las 5 pm y cerca de las 6 pm ya las vías estaban habilitadas luego de la presencia de la policía.