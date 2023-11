David Racero aclara denuncia sobre contratos de concejal Daniel Briceño

Colombia

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, respondió a la denuncia del Concejal electo de Bogotá, Daniel Briceño, quien señaló que las tres donantes de la campaña de José Luis Mayorca a la Gobernación del Cesar, recibieron contratos por parte de Racero mientras el congresista presidía la Cámara de Representantes.

Las tres donantes de la campaña de José Luis Mayorca tío del Representante David Racero a la gobernación del Cesar, recibieron previamente contratos por parte de David Racero cuando este era presidente de la Cámara de Representantes.



¿Carrusel? ¿Coincidencia?



Abro hilo 👇🏻 pic.twitter.com/VKZQH26FQe — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) November 13, 2023

De acuerdo con Racero, dichos contratos fueron terminados antes del 20 de julio, fecha en que culminó su periodo como presidente de la Cámara.

“Todos los procesos contractuales de las tres personas en mención están debidamente soportados y fueron terminados a satisfacción antes del 20 de julio del año en curso, fecha en que terminé mi presidencia (y antes de la campaña electoral)”.

Además, el congresista del Pacto Histórico aseguró que tanto los procesos de contratación como sus documentos, han sido de conocimiento público.

“Desde su fase precontractual y hasta su terminación, todos los procesos y su documentación han sido públicos, y están disponibles en al plataforma oficial de contratación estatal SECOP, como lo evidencia el hecho de que su acceso sólo obedeció a una simple búsqueda. Efectivamente el monto de los contratos es de 84.3 millones de pesos para un periodo de 5 meses y medio, a una razón de 15.3 millones de pesos mensuales divididos entre las tres personas”.

Según explicó el representante, no hay ningún tipo de irregularidad con estos contratos y también, menciona que no tiene conocimiento del uso que las profesionales involucradas le dieron a este dinero.

“Las acciones que hayan cometido en época electoral después de la terminación de sus contratos con la Cámara de Representantes, es un asunto absolutamente ajeno a mi interés y mucho más ajeno a mi responsabilidad. No tengo ningún conocimiento acerca del modo en que las tres profesionales hicieron uso de sus recursos personales. Sus decisiones políticas y económicas NO me competen”.

Racero añadió que no tuvo ningún tipo de participación en la campaña de su tío, José Luis Mayorca, y aseguró que no tiene ningún tipo de relación política, económica o judicial con el mismo.

De igual modo reiteró que que desde que es congresista hace 5 años ha dado cuenta de sus actuaciones “de manera clara y constante ante el público” y también, da “respuesta cabal por sus propias actuaciones siempre de manera transparente a los colombianos”.

De acuerdo con el congresista, continuará impulsando los cambios que requiere el país y seguirá con su labor de denuncia ante las injusticias “en favor de la mayoría de nuestra gente, aunque eso me genere todo tipo de reacción violenta, injuriosa y malintencionada”.