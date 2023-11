Cosecha de medallas para Quindío, 1 Oro, 2 Platas y 3 Bronces en Juegos Nacionales

Armenia

El centro de convenciones de Armenia fue el escenario que le dio la primera medalla de oro al departamento del Quindío en los Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023.

Cosecha de medallas en Hapkido para el Quindío

Karen Daniela Parrado Camacho ganó la primera medalla de oro para el Quindío en la categoría de defensa personal del Hapkido femenino y medalla de bronce en la modalidad de combate

La medallista de oro señaló “Me propuse abrir el departamento como una medalla, mi equipo es poderosísimo, somos un poder total, esta medalla se la dedico primero a mí, por mi esfuerzo, los retos que supere, por no rendirme, a mi equipo, mi entrenador óscar Zamudio y la psicóloga Marcela me llevo la mentalidad al cien”

Pero la cosecha en la apertura del torneo de Hapkido, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Armenia, continuó en la rama masculina: Andrés Ríos, en la misma categoría de defensa personal, consiguió el bronce.

Y más emociones llegaron para los locales: Felipe Valencia, categoría 60 kg, y Karol Vanesa Meneses, menos de 50 kg, se colgaron medallas de plata. La quinta y la sexta medallas quindianas, ambas de bronce, llegaron con las actuaciones de Karen Daniela Parrado y Kevin Alejandro Peláez, en la categoría de menos de 55 kg, respectivamente, en ambas ramas

Balonmano Femenino

Con una victoria ante Atlántico, por marcador de 30 - 11, las quindianas iniciaron por la senda de la gloria en una disciplina donde sólo les falta el oro, ya que fueron bronce y plata en las anteriores ediciones de los juegos.

Bádminton

Derrotando a Risaralda por marcador de 3 - 2 y luego a Bolívar por 3 - 0, el equipo mixto del Quindío avanzó a semifinales en el torneo de bádminton, modalidad de equipos. Las tres victorias frente a los vecinos llegaron por intermedio de Nicolás Morales, en individual masculino; Luisa Fernanda Valero y Steven Pulgarín, en dobles mixtos; y Nicolás Morales y Sergio Zapata, en dobles masculino. Por su parte, las victorias ante los de Bolívar fueron a través de Nicolás Morales, en individual masculino; Felipe García y Steven Pulgarín, en dobles masculino; y María Julieth Pérez, en individual femenino.

Baloncesto masculino

Ante una gran asistencia de público en el Coliseo del Café, el quinteto de baloncesto del Quindío derrotó a Chocó por marcador de 60 – 58. Buena actuación de Andrés Felipe Reales, con 16 puntos, y de Manuel Steven Blandón, con 10 puntos

Programación domingo en Armenia

BALONMANO FEMENINO (COLISEO DEL SUR)

9:00 A. M. VALLE vs. CHOCÓ - GRUPO A.

11:30 A. M. ATLÁNTICO vs. RISARALDA - GRUPO B.

3:00 P. M. QUINDÍO vs. BOGOTÁ - GRUPO B. DESCANSA: ANTIOQUIA - GRUPO A.

BALONCESTO MASCULINO (COLISEO DEL CAFÉ)

1:00 P. M. ATLÁNTICO vs. CHOCÓ.

3:00 P. M. CUNDINAMARCA vs. ANTIOQUIA.

5:00 P. M. BOGOTÁ vs. VALLE.

7:00 P. M. QUINDÍO vs. META.

HAPKIDO (CENTRO DE CONVENCIONES)

Competencias en octavos, cuartos, semifinal y final, desde las 8.00 a. m., en las categorías menos de 70, 75, 80 y 85 kilogramos, en ambas ramas. Nuestras esperanzas de podio con Giovani Candelo y Carlos Andrés Zorilla entran en acción.

BÁDMINTON (COLISEO UNIQUINDÍO)

9:00 A. M. QUINDÍO vs. VALLE - RONDA DE EQUIPOS MIXTOS.

SQUASH (CANCHAS UNIQUINDÍO)

9:00 A. M. Cuartos de final en la modalidad de individual, ambas ramas, sin representantes del Quindío.

