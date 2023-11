Trasportadores de carga en Boyacá calificaron de ‘abusivo’ al ministro de Hacienda

Tunja

El gremio transportador de carga del departamento manifestó su disgusto por las palabras del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien, con el fin de justificar el déficit del Fondo de Estabilización de los combustibles, habría puesto en tela de juicio la forma en la que el gremio ha adquirido sus vehículos. La polémica se desató luego de pronunciarse el pasado 7 de noviembre, en una rueda de prensa en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja (Uptc).

En su momento, el ministro Bonilla manifestó: “Nos preocupa mucho que la actitud de los camioneros sea de amenaza, porque el déficit de estabilización de precios de los combustibles es de 100 billones de pesos y el activo en camiones de todo el parque de camiones de Colombia es de 83 billones de pesos, es decir, el déficit que hoy tenemos vale más que lo que cuesta el parque automotor de carga; entonces, los camioneros deben empezar a reflexionar cómo compraron ese parque”.

Frente a esta situación el líder del sector camionero en Boyacá, Francisco Alvarado, lo calificó de insensato: “Las palabras del ministro son desfasadas, abusivas, no se compadecen con la realidad; no sabemos ¿dónde está ese fondo?, ¿en qué cuenta está o cuánto han consignado?, no es justo, está dudando de nuestra honestidad, está poniendo en tela de juicio la honorabilidad del transportador colombiano cuando son muchos años los que hemos trabajado a pérdida, muy pocos meses de cada año tenemos ciertos beneficios cuando hay cosechas o abonanzas en el precio del carbón”.

Además, señaló que los fletes alrededor de cinco años no han aumentan y están preocupados por lo que sería el incremento en el precio del ACPM para el 2024, que desde el departamento estaría el gremio dispuesto a unirse a un paro nacional.

“Él había prometido que no iba a haber más casetas de peajes y ahora resulta que no va a ser así y antes le va a aumentar el 13% al precio de los peajes en Colombia. Entre diciembre y enero habría un 25% de alza, ¡es absurdo!; en la última reunión que realizó Fedetranscarga, manifestaron que si eso continúa así los fletes en el país pueden aumentar hasta en un 40% porque los transportadores estamos reventados”, afirmó.