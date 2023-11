Serios cuestionamientos a Álvaro González, nuevo Alto Consejero para la Reconciliación

González Holman venía desempeñándose como Director de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a donde llegó de la mano de Concha Baracaldo, ambos cercanos al círculo de la Primera Dama. Su nombramiento se dio a inicios de este año, cuando fue nombrado como el Secretario de Salud de la Gobernación de Bolívar.

Pero con la llegada de Astrid Cáceres, las cosas cambiaron para González Holman y el 3 de octubre se informó mediante un correo interno, que fue declarado insubsistente, mediante la Resolución 6605 del ICBF. Sin embargo, desde el Icbf niegan la existencia de esa resolución y afirman que el Director de Primera Infancia renunció de forma voluntaria.

No obstante, la W Radio denunció que el saliente Director de Primera Infancia habría nombrado en el Icbf a personas que no cumplían con el perfil para sus cargos y con salarios altos. Según estas denuncias, el Director habría nombrado a un profesional en artes plásticas, a un médico especialista en estética y a un tecnólogo con salario de profesional, entre otros. Todas estas personas, según la denuncia, venían de trabajar en la Gobernación de Bolívar.

Pero los cuestionamientos van más allá. En meses anteriores, un escrito anónimo llegó a los entes de control, en el que se afirmaba que la regional Bolívar del ICBF había sido encargada a Álvaro González Holman ante la salida de su anterior directora, Vivianda del Rosario Rojas. Según esta denuncia, los contratos de primera infancia estaban siendo adjudicados a operadores no calificados y además, señalaban que se estaba obligando a los operadores de esta regional a entregar un número indeterminado de puestos y aportar dinero en efectivo para apoyar las campañas políticas de los candidatos afines a Vicente Blel. También decía que se pedía el 4% de todas las adiciones presupuestales que hiciera la regional Bolívar.

Esta denuncia coincide con la orden de la directora del ICBF Astrid Cáceres, de ordenar una auditoría a “Betto”. Esta es la herramienta digital que se creó en el Instituto, bajo la dirección de Lina Arbeláez, para evitar que se entreguen los contratos de Primera Infancia a dedo y a personas no idóneas. Pero sorprendentemente, la auditoría arrojó que esta herramienta fue manipulada de forma humana durante un tiempo, que coincide con la dirección de González Hollman.

Los hallazgos encontrados demuestran que la herramienta podía modificarse frecuentemente por el factor humano, el cargue de la información en el aplicativo no era preciso y no respondía a los criterios de calidad propuestos en la selección de operadores. También, identificaron que algunos oferentes ni siquiera contaban con la calificación necesaria, y por esto decidieron que no operará más esta herramienta en el ICBF.

Pero el Icbf sostiene que la salida de González Holman no tiene nada que ver con esta auditoría. “El no renuncia por la auditoría de la herramienta Betto, el no contrató con ella, ya que el proceso 2023 se hizo antes de su llegada y durante su periodo como director de Primera Infancia, la herramienta no fue usada. El renunció hace más o menos un mes y el resultado de la auditoría que evidencia las falencias de Betto, fue presentada a la Alta Dirección hace 9 días”, señalaron.

A pesar de estos gravísimos cuestionamientos, ya fue publicada la hoja de vida de Álvaro González Holman en la página de la Función Pública, por lo que se espera que en los próximos días se haga oficial su nombramiento como nuevo Alto Consejero para la reconciliación, en reemplazo de Eva Ferrer.