Reconocido exfutbolista se solidariza con Luis Díaz: “Espero se mantenga fuerte”

Hace más de una semana que se dio el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre de Luis Díaz, futbolista del Liverpool y la Selección Colombia. Si bien no se tiene información precisa sobre su liberación, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la ONU se están movilizando a la zona para hacer contacto con el ELN y liberar al padre del jugador.

Jugadores, cuerpo técnico, clubes, hinchas, rivales y hasta la FIFA se han solidarizado con jugador tras el suceso. Luis Díaz, después de anotar el agónico gol del empate ante el Luton Town, también alzó su voz para pedir la liberación de su padre. John Obi Mikel, exjugador y figura del Chelsea, vivió una situación parecida en 2011 y 2018.

El nigeriano sufrió el secuestro de su padre en dos ocasiones. La segunda fue, justamente, un día antes de enfrentar a la Selección Argentina en el Mundial de Rusia. El ex Chelsea afirmó que el colombiano debe mantenerse fuerte durante este difícil momento.

“Me identifico con Luis Díaz y por lo que está pasando. En este tipo de situación no tienes absolutamente nada que hacer. Solo tienes que esperar porque te llamarán. Sé exactamente por lo que estás pasando y espero que se mantenga fuerte. Sé que es un momento difícil para él como jugador. También sé por lo que está pasando su familia”, afirmó en entrevista.

“Tienes a tus hermanos, tienes a tu madre, tienes a tus hermanas y lo que estarán pasando es absolutamente desgarrador. Mi mensaje para él es que se mantenga fuerte y haga todo lo posible para asegurarse de que su padre sea liberado”, añadió.

La historia del secuestro del padre de Obi Mikel

John Obi Mikel contó lo difícil que fue el secuestro de su padre, especialmente en 2018, justo antes de enfrentar a Argentina en el Mundial. El nigeriano confesó que le tocó pagar para su rescate, luego de escuchar los llantos de su padre, Michael Obi.

“A mi papá lo secuestraron mientras yo jugaba con la selección nacional en el Mundial de Rusia 2018 y estábamos a punto de jugar contra Argentina. Dos horas antes del partido recibí una llamada telefónica de mi hermano diciendo que mi padre había sido secuestrado por segunda vez en Nigeria. Lo secuestraron por primera vez y hablé con los secuestradores y me exigieron mucho dinero, que finalmente pagué antes de que liberaran a mi padre”, confesó.

“Pero la segunda vez ocurrió mientras jugaba para mi país y recibí una llamada telefónica de mi hermano diciendo que papá había sido secuestrado nuevamente por segunda vez. Eso fue absolutamente impactante. La primera vez fue impactante, pero la segunda fue aún más impactante porque estaba a punto de participar en uno de los juegos más importantes de mi vida. El solo hecho de saber que mi papá había sido secuestrado nuevamente fue absolutamente desgarrador”, añadió.

“Tenía a mi papá al teléfono llorando y diciendo: ‘¿pueden darles lo que quieren? Porque aquí me han golpeado y me ponen una pistola en la cabeza cada vez dicen que me van a matar’. Me las arreglé para pagar mucho dinero para que liberaran a mi padre”.

El excentrocampista reveló la noticia a sus compañeros, cuerpo técnico y el mundo después del partido contra la albiceleste. Obi Mikel afirmó que los directivos del Chelsea se ofrecieron a enviar gente a Nigeria para la liberación, sin embargo, este se negó. Poco después de pagar lo exigido, su padre fue liberado.

Liverpool enfrentará a Toulouse el jueves 9 de noviembre. Luis Díaz viajó con el equipo, con la buena noticia de que la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la ONU se están movilizando a la zona para hacer contacto con el ELN y liberar al padre del jugador. De ganar este compromiso, el equipo de Jürgen Klopp estará clasificado a la siguiente ronda de la UEFA Europa League.