Klopp actualiza el estado de Luis Díaz: “Quiere estar con nosotros”

Luis Díaz sigue a la expectativa de que el ELN ponga en libertad a su padre luego de más de una semana desde que fue secuestrado en Barrancas, La Guajira. El grupo guerrillero ha anunciado días atrás que tiene la disposición de entregar a Luis Manuel Díaz, pero la espera se ha prolongado más de lo normal, aunque se especula con que entre el miércoles y jueves se cumpla con lo estipulado.

Lucho sigue concentrado con el Liverpool y cobró fuerzas luego del gol marcado el fin de semana anterior que le ayudó a su club para rescatar el empate agónico frente al Luton Town. Su celebración, mostrando el mensaje “libertad para papá”, le dio la vuelta al mundo. Pero hubo que cambiar de chip rápidamente y centrarse en lo que será el duelo por la Europa League ante el Toulouse, correspondiente a la fecha 4 de la fase de grupos.

El futbolista de la Selección Colombia hizo parte de la delegación del conjunto Red que viajó a suelo francés para encarar el compromiso. En las imágenes publicadas por el equipo se ve a Lucho tranquilo y sonriendo a pesar del duelo que está viviendo por dentro.

Palabras de Jürgen Klopp

“No hay noticias reales. Siempre hay señales positivas, pero no hay noticias reales. El entrenamiento es un lugar seguro, él quiere estar con nosotros y está aquí”, dijo Klopp en la conferencia de prensa de UEFA previa al partido de que tendrá lugar este jueves desde las 12:45 p.m. (hora colombiana).

Klopp también dejó claro que desde la semana anterior quedó claro que Luis Díaz no iba a viajar a Colombia y se mostró expectante por la liberación de su padre, situación de la cual se ha mantenido al tanto con las informaciones que le han llegado.

Anteriormente, el capitán del Liverpool, Virgil Van Dijk, también se refirió al tema de Díaz, mostrando su apoyo y haciendo énfasis que el colombiano no pretende que el grupo esté mal por lo que está viviendo. “Lucho no quiere que suframos por lo que él está pasando. Quiere sacar combustible de esto y eso es lo que todos sabemos. De eso hablamos la semana pasada porque estaba muy fresco entonces... Está funcionando toda la semana y todos están muy felices por él hoy, pero sigue siendo una situación horrible que no se resuelve y ojalá podamos solucionarlo”.