Cabildo de Getsemaní 2023 presentará novedades en su recorrido tradicional

El Cabildo, que este año prepara en su trigésima quinta versión, se realizará el domingo, 12 de noviembre a las 2:00 p.m. e iniciará como todos los años en la plaza del barrio Canapote, continuando como siempre por el Paseo de Bolívar, siguiendo por el sector Chambacú pero este vez continuará por la avenida Luis Carlos López (sector Puerto Duro), doblando por la avenida Daniel Lemaitre, hasta girar por la avenida del Centenario para salir a la calle de la Media Luna, culminando como es tradición en la emblemática Plaza de la Trinidad del barrio Getsemaní, donde se realizará el ritual de Cabildo y seguirá la fiesta.

Es de aclarar entonces, que el recorrido no pasará este año por la Avenida Venezuela ni entrará por el Camellón de los Mártires.

Este año, el Cabildo de Getsemaní rendirá homenaje a un elemento representativo de las festividades novembrinas: El reino de las carrozas.

“El Cabildo de Getsemaní y la Fundación Gimaní Cultural, organizadora del desfile, rinden un homenaje este año a los grandes maestros de la carroza festiva cartagenera, quienes por muchos años aportaron a engrandecer las Fiestas populares del 11 de noviembre”, señaló Miguel Caballero Villarreal, presidente de la Fundación Gimaní Cultural.

“Esta es una fiesta que ya no es solo de los getsemanicenses sino de todos los cartageneros y personas de cualquier parte del mundo. Por ser una fiesta de todos y para todos, invitamos la ciudadanía a mostrar un comportamiento ejemplar no haciendo uso de la pólvora en el desfile, respetando a los actores festivos que participan, no arrojando espuma, agua ni maicena a sus vestuarios, fomentando la sana convivencia en el marco de nuestras festividades”, agregó Caballero.

El Cabildo de Getsemaní 2023 será posible gracias a los aportes de entidades como Ministerio de Cultura, Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Centro de Convenciones Cartagena de Indias, San Francisco Investment, Fundación Santodomingo, Proyecto Resistencia y ACDesarrollo Consultores.

El afiche del cabildo 2023

Nuestras Fiestas del 11 de noviembre, es el nombre de la obra imagen del afiche del Cabildo del presente año, cuyo autor es el cartagenero Moisés Garcerant Stave (Qepd) nacido en el barrio cuna de la libertad, Getsemaní. Dibujante y escenógrafo, fue uno de los que acompañó a Víctor Araujo en la faena que consolidaba el arte de las carrozas en los ventaneos festivos. El maestro Garcerant estuvo vinculado por muchos años como escenógrafo de la academia de danzas Los Cisnes, que lidera Doris Esquivel.