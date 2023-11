Jhon Arias causa sensación en Europa: equipo tradicional de Francia lo quiere

Jhon Arias dio un salto de calidad con su llegada a Fluminense en 2021 y además le imprimió prestigio a su carrera con el título de la Copa Libertadores conseguido el fin de semana pasado ante Boca Juniors en el mítico Maracaná. Antes de que se disputara la final del torneo, prensa internacional ya hablaba de un interés por parte de siete equipos del Reino Unido y ahora la lista se ha ido incrementando.

Crystal Palace, West Ham, Burnley, Wolves, Leicester y Leeds, de la Premier League, y Rangers de Escocia, fueron los equipos que reveló el medio de comunicación británico Team Talk, estaban detrás de los pasos de Arias desde hace varios meses.

Una vez Arias logró el título continental, en diálogo con Caracol Deportes, su representante Gianfranco Petruzziello, confirmó el interés que hay por parte de clubes de las cinco grandes ligas de Europa: “Hay interés de un par de clubes, no hablamos de ofertas, no hablamos de nada, pero sí interés por un jugador que está en la Selección Colombia”, manifestó.

Revelan el nombre de un equipo francés que lo quiere

Juan Felipe Cadavid, periodista de Caracol Radio y director de las tardes deportivas de los sábados, dio a conocer el nombre del equipo francés que está detrás del jugador de 26 años. “Llegó una muy buena propuesta económica por Jhon Arias desde el Niza de Francia”, informó en su cuenta de Twitter, resaltando a la vez que la oferta del equipo líder de la Ligue 1 no supera la ya hecha por el Zenit de Rusia.

Llegó una muy buena propuesta económica por Jhon Arias desde el @ogcnice de Francia 🇫🇷



No supera la del @es_fczenit de 🇷🇺, pero es tentadora



Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) November 7, 2023

De acuerdo con Globo Esporte, el conjunto ruso realizó una oferta de 12 millones de euros para llevarse a Arias en el periodo de transferencia de verano, pero Flu la rechazó, así como otras proposiciones que llegaron por otros futbolistas titulares, ya que no pretendían desarmar el plantel para encarar lo que restaba de la Libertadores.

No obstante, el mismo diario afirmó que Zenit no bajará sus pretensiones y ha estado siguiendo de cera a Arias e incluso ha estado en conversaciones con Fluminense, que buscará conservar al colombiano para el 2024, teniendo en cuenta que mantiene su vínculo hasta 2026. No obstante, no se cierran a la posibilidad de dejarlo salir en caso de que llegue una oferta millonaria.