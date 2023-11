Egan Bernal se ilusiona: “Puedo ganar La Vuelta, debo tener la mentalidad de ser el mejor”

Egan Bernal concedió una entrevista al medio Cyclingnews, en donde se refirió a lo que viene para el colombiano en 2024; pues tanto 2022 como 2023 han sido años difíciles para el campeón del Tour y del Giro en su momento.

Cabe recordar que a comienzos del año 2022, Egan sufrió un accidente que lo apartó de las grandes competencias durante mucho tiempo y ya este año logró volver a competir, pero en un nivel muy por debajo del que lo llevó a consagrarse en dos de las tres grandes del ciclismo.

El sueño de La Vuelta a España

“Cuando ya has vivido lo que significa ganar una gran vuelta y solo me falta ganar una grande como La Vuelta... Entonces creo que la puedo ganar si sigo teniendo la mentalidad de ser uno de los mejores. Para mí, para estar totalmente feliz con mi carrera, solo me falta La Vuelta”.

Su accidente y su recuperación

“La forma en que sobreviví a eso no es normal, por eso estoy feliz de estar vivo. En el ciclismo solo piensas en ser el número uno y ganar el Tour de Francia y eso hacía antes del accidente, pero cuando te das cuenta de que eres una persona normal y que no te puedes mover en la cama... tuve suerte”.

“En la Vuelta, aunque no conseguí grandes resultados, pude disfrutar, atacar mucho y no estuve lejos de los mejores”.

Los grandes rivales

“Rivales como Evenepoel y Vingegaard quieren ganar todas las carreras, llegan en buena forma para ganar y para eso hay que trabajar fuerte y duro. No creo que tengan nada, que yo no tenga y al revés. Sería bonito comparar mi nivel con el de ellos en una situación normal”.