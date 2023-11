Pasajeros perdieron su avión por darle prioridad a la plantilla del Sevilla FC

Sevilla visitó a Celta de Vigo el pasado sábado para disputar un partido de LaLiga española, encuentro que terminó en empate a un gol, tras dicho juego, la plantilla emprendió camino al aeropuerto de Vigo, donde embarcarían rumbo a Madrid.

Al momento de llegar al aeropuerto, las condiciones climáticas no ayudaban mucho y varios vuelos comenzaron a tener percances, entre ellos el del Sevilla, vuelo que no pudo despegar, simultáneamente, había otro vuelo de la misma aerolínea que despegaría en algunos minutos rumbo a Madrid, la indignación surgió en los pasajeros al ser notificados que el vuelo ya no podría despegar y tendrían que esperar dos días para poder tomar otro vuelo.

Mientras los pasajeros eran informados, a un costado de ellos pasó la plantilla completa del Sevilla, que subió al avión y recibió un trato preferencial de parte de la aerolínea, momentos después el vuelo despegó sin ningún tipo de contratiempo.

De esta manera, al menos 80 pasajeros fueron víctimas y la respuesta que recibieron por parte de la aerolínea responsable fue insólita, pues les habían recomendado a los pasajeros tomar un bus directo a la ciudad o esperar hasta este lunes para tomar otro avión.

Los responsables del prejuicioso momento fue la aerolínea Air Nostrum, que asumió la culpa de haberle dado prioridad a los jugadores y abandonar a los pasajeros; los encargados confirmaron que compensarán a los afectados, aunque el daño ya está hecho y muchos no pudieron regresar a casa mientras que algunos otros perdieron conexiones con otros vuelos.