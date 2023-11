¿De qué hablarán los gobernadores entrantes y salientes en cumbre de Santa Marta?

Colombia

El mismo día en que el presidente Gustavo Petro se reunirá con algunos mandatarios regionales electos en la Casa de Nariño, en la ciudad de Santa Marta empezará el primer encuentro entre gobernadores entrantes y salientes, una cita que se adelantará desde hoy martes ( 07 de noviembre) y hasta el jueves (09).

La idea de este encuentro, según explicó el director ejecutivo de la Federacion Nacional de Departamentos, Didier Tavera, es trabajar en un empalme articulado entre mandatarios entrantes y salientes, y también abordar los problemas, que dice, enfrenta hoy el país.

“La radiografía actual del país no nos da tiempo a espera, queremos que haya un muy buen empalme entre los gobernadores salientes y entrantes. No podemos perder ni un sólo segundo, las cifras de crecimiento de la economía para el país no son alentadoras, los más optimistas hablan de que vamos a crecer al 1,3, los más escépticos a 1.9 y la protección del año 2024 no va a cambiar esta dinámica, hemos decrecido en las exportaciones, puede haber un aumento en la tasa de ocupados en el año 2024. La situación de orden público, la crisis en estos momentos de los diálogos de paz entre el ELN, las disidencias y estos mensajes errados para el país con los secuestros y demás, pues necesitan que los gobernadores como agentes constitucionales del señor presidente en los territorios, sean convocados, que puedan dar ellos su punto de vista y también que tengan mucha información, que es la que brinda la Federación Nacional de Departamentos”, aseguró Tavera.

Además manifestó que la idea es articular los planes de desarrollo y las propuestas que presentaron a los cuidados durante la campaña electoral.

“Y posteriormente pasaremos a una agenda académica donde tendremos, donde tendremos la misión de descentralización, el Director Nacional de Planeación, cómo ajustar estos planes nacionales de desarrollo, cómo poder garantizar que el semestre entrante no se cope todo el tiempo en el Plan de Desarrollo sino que rápidamente desde ya puedan aterrizar ese plan de Gobierno que presentaron ante la Registraduría y que se lo presentaron a los colombianos en cada uno de sus territorios y que puedan avanzar rápidamente, y esto pasa obviamente por una lectura de cómo el Gobierno, de cómo se va a ajustar ese presupuesto, el presupuesto para la nación del 2024 que supera los 503 billones de pesos, efectivos en inversión son 98 billones y más o menos hay un rezago en inejecución de este periodo 2023 que puede estar por el orden de terminar de los 50 billones de pesos y queremos que las regiones, especialmente los departamentos, sean ese brazo ejecutor del Gobierno Nacional”.

A la apertura del evento asistirá la procuradora Margarita Cabello, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, Carlos Mario Zuluaga, Contralor General de la República en Funciones y Anayme Barón Durán, Auditora General de la República.