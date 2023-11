Alianza Verde en Barranquilla pide al concejal Andrés Rengifo dejar el partido

El partido Alianza Verde en Barranquilla asegura que tiene información de presuntos malos manejos que habría tenido el concejal durante su campaña para ser reelegido, por lo que le piden a Andrés Reginfo que abandone esta colectividad, al parecer, no representa los valores de la corriente alternativa.

Leonardo Guzmán, directivo y ejecutivo del partido aseguró que las mismas disputas internas fueron reflejo de la votación que no les permitió obtener una curul en el Concejo de Barranquilla

“Sin duda el ex concejal Andrés Reginfo ha tenido un papel al interior del partido con el cual no hemos estado de acuerdo, como es de conocimiento público es el vocero departamental, elegido además en una elección interna en el Departamento con muchas dudas, con muchos vicios de participación de todos los acreditados, entre esos mi persona, ante la Dirección Ejecutiva departamental. Indudablemente nosotros tenemos conocimientos de presuntos hechos de corrupción al rededor de su campaña, de presuntos hechos de compra de votos para impulsar su candidatura, hecho que nosotros rechazamos y que le pedimos a las autoridades que adelanten las investigaciones respectivas”, manifestó Guzmán.

Agregó que lo mejor es que Rengifo se retire, ya que no representa al partido

“Nosotros creemos que una persona con tales cualidades, que además hemos compartido Partido un tiempo prudente y que hemos visto su falta de talante, de liderazgo como concejal, de construir al interior del Partido, de impulsar los procesos, no puede estar una persona con tales características, nosotros lo que le estamos diciendo es, vea ex concejal si usted definitivamente no se identifica con el Partido, si no se ajusta al ADN verde del que hablamos nosotros, váyase a otro Partido”, señaló directivo y ejecutivo de Alianza Verde en Barranquilla.

“Además, durante estos cuatros años vimos al ex concejal en un papel muy de defensa de la Administración y le decimos muy respetuosamente retírese del Partido Alianza Verde, no representa nuestra ideología y váyase a Cambio Radical que de pronto este se ajusta más a sus ideales”, puntualizó.

Ante estas acusaciones el concejal, Andrés Rengifo, no se ha manifestado.

