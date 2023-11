Se enredó preclusión en favor de jueza que otorgó libertad a integrantes de Primera Línea

JUDICIAL

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá no aceptó el impedimento que formuló el magistrado de esa corporación Hermes Darío Lara, y con el que pidió ser apartado de ese caso.

Resulta que la Fiscalía solicitó la preclusión en favor de la jueza Lilyan Johana Bastidas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, al considerar que haber otorgado las dos primeras libertades a integrantes de Primera Línea, no se configuró como una conducta delictiva, sino que, por el contrario, tomó una decisión ajustada a la ley.

El magistrado Lara, quien debe resolver esa preclusión, se declaró impedido porque en diciembre de 2022, en su calidad de presidente de Corjusticia (Corporación de Jueces y magistrados) opinó sobre la denuncia que en ese momento interpuso la Procuraduría en contra de la jueza Bastidas, lo que, a su criterio, comprometió su imparcialidad.

Además, criticó la ley que promovió el gobierno Petro para ampliar la figura de los “gestores y voceros de paz”. Dijo que esa norma pretendía convertir a los jueces en sus notarios.

La Sala Penal del Tribunal, al revisar el caso, determinó que no existe tal impedimento, porque el magistrado Darío Lara, no realizó ninguna apreciación relacionada con el proceso en particular y tampoco implicó un prejuicio. Solamente se mostró en desacuerdo con la decisión de investigarla penalmente.

Entonces, como el magistrado que alega estar impedido piensa una cosa y la Sala Penal del Tribunal otra, el caso sube a la Corte Suprema para que ese alto tribunal resuelva dicho impedimento.

