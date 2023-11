Petro se reunirá primero con mandatarios electos de su coalición

Colombia

El presidente Gustavo Petro insistió en que su proyecto politico sigue liderando varias regiones del país, esto tras el resultado de las elecciones regionales del pasado 29 de octubre.

A través de la red social X, el jefe de estado específico que las gobernaciones de Nariño, Cauca, Chocó, Bolívar, Magdalena, San Andrés, Arauca, Guaviare, Guainía, Vaupés, Amazonas, Huila, Casanare Boyacá y Caldas, son las que han ganado los partidos políticos que lo apoyaron en la campaña a la presidencia, es decir su coalición.

“Las fuerzas de primera vuelta presidencial victoriosa son: Colombia Humana, Polo UP, Mais, Verdes con Petro, liberales al pacto, ASI con Petro, Aico, Fuerza de la Paz, Independientes, Gente en movimiento, Soy porque Somos, ADA, Fuerza Ciudadana”, dijo el mandatario.

Y añadió: “sumen alcaldías, gobernaciones, diputados, ediles, de estas agrupaciones y verán como el relato periodístico cae en falsedad”.

Seguido a esto, el mandatario confirmó que se encargará de reunir a quienes siguen su corriente política y propondrá “aglutinar las fuerzas” en un gran Frente Amplio por el Cambio.

“Reuniremos antes que nada los gobernadores y alcaldes elegidos que provienen de la campaña victoriosa a la presidencia y convocaremos este gran Frente Amplio del Cambio, para juntar esfuerzos y construir la potencia de la vida”, especificó el mandatario.

“Avanzamos de manera victoriosa”: Petro

“El mapa electoral no solo refleja el mismo mapa de las elecciones presidenciales, sino que avanzamos de manera victoriosa en el Casanare, Boyacá, el Meta, Arauca, toda la Amazonía, Caldas y Huila. Los gobiernos locales del Frente Amplio tendrán todo nuestro apoyo”, agregó.

El presidente invitó a las gobernaciones y alcaldías independientes a realizar el esfuerzo de concertar los planes y presupuestos locales con el plan nacional: “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

Sobre las regiones que eligieron gobernantes de oposición, el mandatario dijo que la mantendrá un diálogo institucional constructivo, siempre desde la perspectiva del plan nacional de desarrollo.

“Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, no las perdimos, simplemente no las teníamos. Desde que goberné la ciudad de Bogotá, la ciudad no ha vuelto a ser gobernada por el progresismo. Le agradezco a Bogotá, como al Pacífico y el Caribe, el que fueran las regiones que garantizaron el triunfo presidencial. En todas esas regiones hemos elegido gobernadores, decenas de alcaldes, diputados”, concluyó.