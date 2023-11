Juez admite demanda de exempleados contra la aerolínea Ultra Air

Antioquia

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Rionegro notificó a la compañía Ultra Air S.A. actualmente en liquidación, que admitió la demanda contra la aerolínea interpuesta por 20 extrabajadores que buscan que se les reconozca sus salarios y demás prestaciones sociales a las que tienen derecho, pero que no se han pagado.

La demanda publicada hace cerca de un mes notifica a 15 personas que trabajan o trabajaron en Ultra Air, entre ellos, representantes legales, administradores y fiscales. El auto en uno de sus apartes indica “a esta causa se dará el procedimiento oral laboral ordinario de primera instancia” … “Se requiere a la parte demandada para que aporte con la contestación de la demanda todo documento e información que esté en su poder que guarde relación con el objeto de la controversia planteada”.

El Juzgado indica que tanto los demandados como los demandantes deben comparecer a la audiencia que de la cual aún no se conoce la fecha y hora, por lo que solicita se a las partes que deben notificarse del recibido del auto. Para posteriormente citar a audiencia para resolver la solicitud de la medida, ya que la misma no se trata de una medida de embargo o similar, sino de la imposición de una caución, que previo el estudio de las pruebas presentadas, por ambas partes, decidirá el juez si accede o no.

