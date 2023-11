Con seis sancochos comunitarios Acuacar promovió tradición de “Ángeles Somos”

Cartagena

Aguas de Cartagena, cree en el poder de las tradiciones culturales para fortalecer el tejido social de la ciudad, es por ello que, por séptimo año consecutivo, celebró el Ángeles Somos, una tradición declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Acuacar se unió a la celebración de Ángeles Somos con niños y adultos, de los barrios Nelson Mandela, San Francisco, Lo Amador, La María, Canapote y Olaya Herrera, entre otros, con el objetivo de promover valores fundamentales como el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo y la importancia de la familia. Estos valores son la base de una sociedad fuerte y de la transformación social que la empresa desea para la ciudad.

Más de 700 personas, entre niños, jóvenes y adultos entonaron al unísono el cántico: “Ángeles Somos, del cielo venimos, pidiendo limosna para nosotros mismos: Tintililillo, tintililillo, cinco pesos para mi bolsillo, no te late, no te late saca el bollo del escaparate, no te rías, no te rías que la mochila está vacía”.

Los eventos, enmarcados con la música, diálogos y juegos, no solo llevan un mensaje para la promoción de las tradiciones culturales de Cartagena sino es una muestra de la cercanía, el respeto y el fortalecido lazo de familiaridad de Acuacar con las comunidades, especialmente las que viven en los entornos de las instalaciones operativas de la empresa. Igualmente, la compañía hace pedagogía social resaltando el valor de la solidaridad y la cultura del agua.

Estas celebraciones concluyeron con el tradicional sancocho costeño elaborado en leña, los cuales fueron entregados directamente por los colaboradores de Acuacar y los líderes de los barrios mencionados.