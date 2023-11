Se estrena “El otro hijo”, película con una mirada honesta sobre el duelo

Cine

El 2 de noviembre llega a salas de cine “El otro hijo”, la nueva película del cineasta Juan Sebastián Quebrada, que nació por una vivencia personal al perder a su hermano menor cuando este tenía 15 años, la película presenta una mirada de lo que pasa en una familia cuando muere un hijo adolescente y queda ese duelo, sin romantizar el dolor. La cinta producida por Franco Lolli y Capucine Mahé de Evidencia Films, es la seleccionada para representar a Colombia en la 38 edición de los Premios Goya que se entregan en Valladolid (España) el 10 de febrero de 2024.

En esta historia los personajes transitan varias capas de sentimientos, demostrando que no hay un duelo más importante que otro. En dialogo con Caracol Radio Juan Sebastián Quebrada sobre la escritura de “El otro hijo” afirma, “la empecé hace 7 años, sinceramente las primeras escrituras de guion era más duelo que narración y justo en la pandemia tuve mas tiempo y dedicación, me pude entregar para otra versión del guion, lo bonito es que ya no estaba haciendo ese duelo, sino empezando a hacer una película, pero al mismo tiempo transitando una emoción que es parte del corazón de la película”.

“El otro hijo” Está protagonizada por Miguel González, Ilona Almansa, Jenny Nava y Simón Trujillo; es la historia, Simón y Federico que están en plena adolescencia. Los amigos, los amores, las fiestas y planes futuros hacen parte de la vida hasta que, inesperadamente, Simón muere en una fiesta. Ante el dolor, la familia se quiebra, pero Federico intenta vivir con normalidad sus últimas semanas de colegio. Incapaz de hacer el duelo, se va acercando cada vez más a Laura, la novia de su hermano fallecido.

El filme tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el pasado mes de septiembre, hizo parte de la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Biarritz, del Festival de Rio de Janeiro, además en el festival Alice en La Città, en Roma fue premiada como Mejor Película y una distinción al Mejor Actor a Miguel González y en Colombia la película tuvo su estreno en el Bogotá International Film Festival (BIFF) y llega a salas de cine en el país desde el 2 de noviembre.