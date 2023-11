“Queremos un empalme técnico y tranquilo”, Mikhail Krasnov alcalde electo de Tunja

Tunja

Conversando y con un apretón de manos, se dio el primer encuentro entre el alcalde electo de Tunja Mikhail Krasnov y el actual mandatario Alejandro Fúneme, donde se dialogó sobre las reglas de juego para adelantar el empalme el próximo 7 y 8 de noviembre.

#Video I Así fue el encuentro entre el alcalde electo Mikhail Krasnov y el actual mandatario Alejandro Fúneme, donde se dio a conocer la estructura de la Administración Municipal. El próximo 7 y 8 de noviembre será el empalme.

“Le agradezco de verdad la cordial recepción por parte de Alejandro y nos hemos puesto de acuerdo de trabajar por los principios de transparencia entonces vamos a encontrarnos la próxima vez el martes para oficializar el empalme”, expresó Krasnov

Además, señaló que ya definió el 90 % de las personas que lo acompañarán, mientras que el secretario de Planeación Ronald Cadena encabezará el equipo de empalme de Alejandro Fúneme.

“Hay que continuar con el sistema de transporte público, con el módulo 5 de la Plata de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la implementación del catastro multipropósito, y otros proyectos. Por eso el martes dialogaremos y el miércoles estaremos en temas específicos y así poder presentar la información”, aseguró.

Krasnov indicó que su triunfo ya había sido pronosticado por encuestas realizadas, sin embargo, lo que lo sorprendió es que ganó en casi todas las mesas, “por eso quiero decirle a los tunjanos que nosotros ya estamos trabajando desde lunes. Acá no vamos a hacer la venganza electoral, que si no votó por mí entonces lo voy a dejar sin alcantarillado, no, eso no va conmigo”, dijo.

#Video 2 I "Vamos a tener un equipo muy técnico, el cual llegará por méritos, según su preparación académica y experiencia", afirmó el alcalde electo, frente a la conformación de su gabinete a la Alcaldía de Tunja.

Finalmente, manifestó que: “el alcalde actual quiere entregar de una buena manera, nosotros queremos recibir de una buena manera, pero se puede garantizar que tendremos un buen empalme, junto al equipo de Alejandro y el de nosotros. Queremos un empalme técnico y tranquilo”.