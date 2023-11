Estoy seguro de que tendremos una relación constructiva con el gobierno: Alejandro Éder

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Alejandro Eder, alcalde electo de Cali, planteó que la ciudad pasa por un muy mal momento, “si algo nos une es que estamos cansados de la actual administración, la contienda giró a romper con el continuismo de la actual administración, Cali es una ciudad petrista, donde el presidente tiene favorabilidad alta, yo no soy petrista, lo he dicho y eso tiene mérito que se elija un alcalde como yo, necesitamos es capacidad de gerencia, honestidad y que la ciudad sea segura y de oportunidades”.

Expresó que ya tuvo una conversación telefónica cordial con el alcalde Jorge Iván Ospina en la que se habló del proceso de empalme que liderará la exministra Angélica Mayolo, “espero verme con él antes del viernes y empezar en forma desde la semana entrante porque llevamos meses recopilando información, no llegamos a arrancar, pero sí le ponemos mucha atención a que el proceso sea riguroso porque a Cali la recibimos en cuidados intensivos”.

Agregó que los alcaldes electos en ciudades capitales no son el statu quo, sino figuras que creen en la democracia, libertades y libre mercado, “somos personas gerentes y lo que creemos es que lo público requiere de buena gestión, no más odios, no más ideologías, el hambre no se resuelve alimentando el odio, se resuelve con soluciones pragmáticas”.

Por último, dijo que le solicitará al gobierno nacional apoyo en temas de seguridad, aumento de presupuesto para el sector y mayor cooperación para combatir organizaciones criminales.