En Barranquilla familiares y allegados de Lucho Díaz pidieron por la libertad de su padre

Allegados y seguidores llegaron hasta el sector de Buenavista, en el norte de la ciudad, pidiendo que pronto pueda volver con su familia, tras cumplirse más de 48 horas de su desaparición y sin que se tengan noticias sobre él.

Al encuentro asistió un grupo de personas, vistiendo camisetas de la selección Colombia.

Milberys Ponce, tía de la pareja de Luis Díaz, estuvo en el lugar y dijo que la familia está viviendo un momento muy angustiante.

“Pedimos que los secuestradores se pongan la mano en el corazón que tienen a Manuel Díaz, que por favor lo liberen no es justo que hagan esto, generar una angustia grande para todos los familiares de él, los amigos. No es justo que Luis esté pasando esto porque ha sido como un líder porque Colombia se ha conocido más con él, con su deporte. Creo que es primera vez que una familia de un jugador es secuestrada y no es justo, no hay derecho que nadie le quite la libertad a ninguno”, precisó la Milberys Ponce.

Por su parte, los aficionados como Daniel Ferrer, también expresaron sus mensajes para acompañar a su ídolo Lucho Díaz

“Pedimos la pronta liberación del señor ‘Mane Díaz’ para que este pronto en su casa san y salvo, tenemos mucha fe como todos los compatriotas porque sabemos el momento que está pasando nuestro mayor referente en el fútbol, que es Lucho Díaz, pues pedimos a toda la comunidad que haga fuerza por la liberación de ‘Mane Díaz’”, aseguró Ferrer.

BARRANCAS

Con globos y camisetas blancas, miles personas recorrieron las calles de Barrancas, en La Guajira pidiendo su libertad.

La convocatoria inició en el sector conocido como la placita del cementerio y culminó a las afueras de la vivienda de los padres de ‘Mane’ Díaz, como es conocido cariñosamente por la población.

Al final del encuentro, se llevó a cabo una misa, que contó con la participación de la familia.

En medio de las labores de búsqueda, el Ejército adelanta sobrevuelos, haciendo perifoneos y volanteo con la información de los 200 millones de pesos de recompensa.

