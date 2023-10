La crisis de la falta de medicamentos se siente en Boyacá

Tunja

Boyacá no es ajena al desabastecimiento de medicamentos que se presenta en diferentes regiones del país. Ante esto, Caracol Radio visitó algunas droguerías de la capital boyacense para conocer de primera mano cuál es la situación que se vive en este sentido.

“En este momento escasean medicamentos para la tiroides, diabetes, para problemas respiratorios, algunos de planificación y varios de los genéricos que son económicos y no los han vuelto a despachar” indicó Adelina, regente de farmacia,

“Los medicamentos que no tenemos disponible y que se han solicitado y no llegan son algunos anticonceptivos inyectables, también el Micardis Amlo 80/5, tabletas antialérgicas, productos genéricos para enfermedades respiratorias que no lo hay ni en la cooperativa, ni en el laboratorio”, aseveró Ángela González.

Por su parte, Jorge Méndez gerente de otra de las reconocidas droguerías de Tunja afirmó que “tenemos algunos medicamentos de planificación que están agotados. El problema que he escuchado es que el desabastecimiento en productos hospitalarios que tiene que ver con enfermedades como cáncer, productos para la tercera edad y ciertos medicamentos para pacientes terminales, pero en sí lo que es el producto farmacéutico como tal, que es el que nosotros vendemos está medianamente asequible”.

Vale la pena recordar que Droguerías y Farmacias Cruz Verde señaló que desde el próximo 15 dejará de entregar medicamentos que están fuera del plan de beneficios a los afiliados de EPS Sanitas, entidad que actualmente cuenta con cerca de 6 millones de afiliados en todo el país.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad dispensadora de medicamentos, la EPS Sanitas ya fue notificada de la decisión. Cruz Verde aseguró que la deuda con esta Entidad Prestadora de Salud es de unos 400.000 millones de pesos.

Por su parte, la Superintendencia de Salud afirmó que Sanitas deberá priorizar la entrega continua de los fármacos e insumos médicos requeridos por sus usuarios.

Entre tanto, la EPS rechazó la comunicación de Cruz Verde y aseguró que desde que se recibió la notificación unilateral, la EPS comenzó a buscar alternativas y ha activado planes de contingencia para que la dispensación de medicamentos no PBS se vea lo menos afectada posible.

Es por esto que ya presentó una alternativa para solucionar la cartera con Cruz Verde, en donde el presidente de la EPS propuso al Gobierno iniciar con el giro directo hacia el prestador, debido a que el Estado es el único responsable de los presupuestos máximos.