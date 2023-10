“Me extirparon un pólipo cancerígeno”: Benedetti en la Corte

Colombia

En la mañana de este lunes 30 de octubre, a las 8:30 de la mañana, llegó a la Sala de Intrucción de la Corte Suprema de Justicia el exsenador Armando Benedetti para rendir indagatoria sobre el caso FONADE.

En el que es investigado por la presunta comisión de los delitos de interés indebido en contratos y tráfico de influencias.

Sobre esto, es importante mencionar que el también exembajador de Venezuela, por excusas médicas, no había podido asistir a las cuatro citaciones hechas por la magistrada Cristina Lombana y hoy reveló que era por un pólipo cancerígeno.

“A mí el sábado pasado me extirparon un pólipolo cancerígeno de 5 centímetros. Yo le había pedido a ella que me diera un plazo porque me citó en menos de 72 horas. No lo quiso hacer, me pasó del viernes para el lunes. Hoy aquí estoy convaleciente, el médico me dijo que tenía que estar 3, 4 días acostados, no llevo ni dos y estoy aquí parado”, dijo Benedetti.

Así mismo, aseveró que la magistrada Lombana lo ha perseguido de manera constante y que le “tiene un odio casi que perverso”.