Laura Maré honra a las mujeres con su música en su primer ep, “Amores Prestados”

Bogotá

Su nombre de Pila es Laura, pero pensó en agregar el Maré como nombre artístico en homenaje al mar. Laura Maré confiesa que sentía temor de que la escucharan cantando, así que le cantaba al mar y su voz se acompañaba del sonido de las olas; por eso su nombre artístico le hace un homenaje a esta maravilla de la naturaleza.

El mar y su abuela fueron los primeros en escucharla cantar. Ampliar

La joven artista camina en la ruta de la música y sus pasos son seguros, acaba de estrenar “Amores Prestados”, un ep que honra las historias de sus amigas María”, “Daniela”, “Isabela”, Beatriz” y “Antonia. Ella se siente feliz por la gran conexión y apoyo de sus amigas, pero además por la respuesta del público, (en mayoría mujeres) que le escriben y le proponen contar sus historias para que se conviertan en grandes canciones.

De Beatriz y Antonia, los temas más recientes, Laura Maré comenta: “Beatriz es un amor a medias. Tener un casi algo, pero finalmente te das cuenta de que no tienes nada. Beatriz supo que quería alguien que la quisiera totalmente. Juan Felipe Giraldo ayudó a escribir este tema. Antonia es la canción más triste del ep. Antonia se enamoró de la idea de una persona. Es un duelo; soltar lo que no fue y no va a ser”.

Ser hija de Jorge Alfredo Vargas e Inés maría Zabaraín, reconocidos periodistas y presentadores de noticias, la hace sentir muy orgullosa, pero tiene claro que a pesar de esa influencia, lo suyo no era el periodismo sino la música. Laura Maré es politóloga y considera que la ciencia política y los derechos reafirman en ella esa necesidad de apoyar el empoderamiento de la mujer a través de sus canciones. Espera algún día también escribir sobre la realidad de nuestro país.

Laura Maré goza de lo que hoy le pasa y piensa en lo que vendrá, por eso nos comenta que después de “Amores Prestados” muy seguramente vendrán los “Amores Propios”, producción que contará sus propias historias, pues asegura que tiene muchas y sonríe.

El ep “Amores Prestados” ya se puede encontrar en todas las plataformas de música.

Play/Pause La cantautora Laura Maré honra a sus amigas y a las mujeres en general con su música en el ep, “Amores Prestados” 18:04 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/508/1698491181367/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Laura Maré, artista colombiana, invita a El Sabor de Colombia de Caracol Radio.