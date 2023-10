Trabajadoras denuncian acoso laboral en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Tunja

Dos trabajadoras del Hospital Universitario San Rafael de Tunja denunciaron en Caracol Radio que son víctimas de acoso laboral, incluso, que esta situación ha llevado a una de ellas a tener episodios de autolesión, mientras que otra mujer afirmó ha estado incapacitada por estrés laboral.

En el primer caso, la trabajadora aclara que se encuentra prestando sus servicios en urgencias, y luego de testificar a favor de una compañera en una situación adversa con un paciente, se ha sentido acosada por sus superiores.

“Yo solo dije la verdad. Pasó que nosotros recibimos un paciente que venía con obstrucción intestinal, tenía cáncer, venía muy delicado con dolor, entonces lo recibimos y pidió que le hicieran aseo general, la señora lo que hizo fue trasladarlo al baño, lo bañó, no duró mucho tiempo y el paciente ya tenía la sonda y empezó a botar fecaloide, se complicó y después se remitió a reanimación y quedó en las manos de los médicos, pero falleció y culparon a la señora del episodio adverso, yo no vi que le hizo daño al contrario le dio un buen servicio”, expresó.

Señaló que, ante este hecho, la llamaron a testificar, “y la jefe Gladys me dijo que no me involucrara en eso si no me metía en el proceso, pero yo no estaba haciendo nada malo simplemente si a mí me llamaron, me tocó testificar con la verdad, no puedo decir mentiras, y desde ahí he recibido malos tratos, me grita, me mandan de mala forma, el trato siempre es como quejándose sobre mí para molestarme y en septiembre me dejaron con 15 pacientes y en el área de sistema sola sabiendo que yo tengo un problema en mis manos”, manifestó.

Además, puntualizó que padece una enfermedad laboral llamada tendinitis Flexoextensores bilateral y otras enfermedades que le causan dolor en manos codos y antebrazos, que ha sido reportada por la ARL cómo enfermedad profesional por Seguros Bolívar y es tratada mensualmente, indicó que a pesar de haber entregado las recomendaciones laborales al hospital, a la fecha no han sido tomadas en cuenta, “no me han resuelto el tema de poderme manejar o ubicar bien en el puesto de trabajo y siguen dejándome en el sistema lo que está causando el aumento de dolores en las manos”, dijo.

“En el turno que me dejaron con 15 pacientes y en el área del sistema sola, colapsé, me sentí muy presionada, sentí ganas de salir a correr, me halé el cabello y me golpeé, la verdad me impresiona lo que me hice porque nunca pensé llegar a eso, desde entonces he tenido presión laboral. El día domingo me volvieron a colocar en el área de sistemas en la mañana, hubo mucho paciente en el pasillo de suturas, a una compañera le tocaba y me pidió ayuda porque llegaba tarde, le dije que lo hacía pero que llegara y me apoyara porque no me rendía, y no lo hizo, entonces ya era como a las 10:30 y me faltaban tres notas, y una de las jefes que estaba a cargo conmigo me gritó enfrente de los médicos y los pacientes, me dijo que qué me pasaba que por qué no rendía, que moviera más la mano. Me puse muy mal internamente, quería estallar, en un desespero terrible, salí a almorzar cogí las tijeras y me rasgué las manos porque fue una situación muy desesperante”, explicó.

En un segundo caso, una trabajadora sostuvo que para el mes de mayo estuvo incapacitada por estrés laboral, que también se encuentra en el área de urgencias, donde hay capacidad para 18 pacientes, “siempre está lleno se supone que somos tres auxiliares, una jefe y un doctor, las auxiliares nos ubicamos una en sistemas y las otras con los pacientes, toca dos porque hay que cambiarlos, bañarlos, y muchas otras cosas, pero a mí me tocó muchas veces sola, o como fuera, con la ayuda de un familiar, entonces imagínese 18 pacientes para una sola persona es difícil”.

“Empecé con estrés, poco a poco se me fue avanzando, colapsé alrededor de tres veces, terminé en reanimación, y empezaron a molestar por eso, yo manejé Unidad de Cuidados Intensivos COVID pero nunca manejé ese estrés. Ahora en urgencias es impresionante tanto el flujo de pacientes como el acoso de las compañeras que no colaboran y el abuso de las jefes con uno, entonces preferí quedarme como callada porque empiezan a hablar de uno y es peor. Muchas veces llamaba a la jefe Gladys y le comentaba y ella decía que iba a hablar y que iba a hacer muchas cosas pero nunca sentí ese apoyo”, afirmó.

Es de aclarar que las denunciantes reservan su nombre con el temor a que sean despedidas por llevar a cabo esta acción y que los servicios de auxiliares de enfermería están tercerizados, por lo que el contratista directo de las trabajadoras es la empresa de servicios temporales Laboramos S.A.S.

Por su parte, la empresa Laboramos S.A.S a través de un comunicado respondió a las denuncias, asegurando que una vez conocidas las declaraciones dadas por las trabajadoras a través del Hospital, se realizó la verificación interna en el comité de convivencia laboral, donde se observó que no hay radicado alguno por acoso laboral, por parte de las enfermeras.

“De lo dicho por la primera trabajadora, quien hace parte del comité de convivencia laboral de LABORAMOS S.A.S en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, consideramos necesario manifestar que la misma, da inicio a sus declaraciones haciendo uso de información de carácter reservado respecto de la historia clínica de un paciente y la historia laboral de una persona que estuvo vinculada con LABORAMOS S.A.S y asignada en misión al Hospital Universitario San Rafael de Tunja, frente a lo cual no realizaremos pronunciamiento alguno”, señala el comunicado.

Asimismo, el documento resalta que: “Carece de veracidad lo manifestado por esta trabajadora frente a los hechos de presunto acoso laboral a consecuencia del evento reservado mencionado ya que lo dicho por la misma no se encuentra soportado ni ante nuestra empresa como empleadora, ni ante ninguna autoridad competente; antes bien, está declaración deja entrever una reacción en contra nuestra, producto del proceso que se encuentra en trámite en su contra por temas relacionados con quejas por su desempeño laboral, las cuales ya fueron puestas en conocimiento de ella dentro del proceso disciplinario del cual se ha observado el debido proceso en cada una de sus etapas, proceso del que tuvo conocimiento la hoy denunciante de acoso laboral en el mes de septiembre de 2023, poniendo hasta entonces en conocimiento del área de seguridad y salud en el trabajo de LABORAMOS su condición médica, no antes, con lo cual se adelantaron la acciones de lugar evidenciándose así que su patología de origen laboral a que hace referencia en sus declaraciones (epicondilitis) fue calificada como tal en el año 2018, fecha esta en la cual la trabajadora no tenía ningún tipo de relación con LABORAMOS S.A.S, patología que era de conocimiento exclusivo de la trabajadora y que con anterioridad a dicha fecha nos fue notificada; incurriendo así, en una clara omisión de su deber de presentar información clara y veraz al empleador al momento de su ingreso a LABORAMOS S.A.S., máxime cuando se le informó de su posibilidad de trabajar de acuerdo a su perfil, en una entidad de salud con todas las responsabilidades que ello conlleva, aceptando sin reserva alguna el ofrecimiento”.

De igual manera, afirma que las declaraciones dadas por la segunda enfermera no son ciertas, y que no ha realizado una denuncia formal en la entidad.

“Esta trabajadora se encuentra vinculada actualmente en calidad de trabajadora en misión de LABORAMOS S.A.S. sin que a la fecha se encuentre en incapacidad médica para laborar; se trata de una trabajadora con una condición médica que le supedita para la prestación de cualquier servicio o el desarrollo de su actividad laboral al uso de un audífono para asegurar el adecuado desempeño de sus funciones y la correcta prestación de sus servicios a los usuarios, demostrando nuestra política de inclusión, sin embargo la recomendación médica dada a la trabajadora, a la fecha no ha sido atendida por parte de ella, lo que ha generado que, en garantía de su salud y de la seguridad de los pacientes que estarían a su cargo, se le haya indicado que hasta tanto no observe las recomendaciones médicas no será asignada para la prestación del servicio”.

Finalmente, Caracol Radio conoció que este 26 de octubre la primera trabajadora realizó la denuncia formal por acoso laboral, mientras que el segundo caso, insistió que en repetidas ocasiones ha estado incapacitada por estrés laboral y que la empresa le había informado que actualmente está en incapacidad hasta que cuente con el audífono.