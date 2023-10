Prográmese: Los colombianos que tendrán acción en el mundo este fin de semana

Juan Cuadrado (Photo by Emilio Andreoli - Inter/Inter via Getty Images) / Emilio Andreoli - Inter

Después de la gran jornada de fútbol internacional europeo, vuelven las ligas europeas a la acción, en un fin de semana cargadísimo de clásicos y encuentros apasionantes. Le contamos la agenda deportiva de este fin de semana.

Viernes 27 de octubre

2:00 pm | Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur - Jefferson Lerma

Sábado 28 de octubre

8:00 am | Sassuolo vs. Bolonia - Jhon Lucumí

| Sassuolo vs. Bolonia - 8:30 am | Werder Bremen vs. Unión Berlín - Rafael Santos Borré

| Werder Bremen vs. Unión Berlín - 9:00 am | Bournemouth vs. Burnley - Luis Sinisterra

| Bournemouth vs. Burnley - 11:00 am | Rizespor vs. Galatasaray - Davinson Sánchez

| Rizespor vs. Galatasaray - 11:00 am | Lecce vs. Torino - Duván Zapata

| Lecce vs. Torino - 11:00 am | Zenit vs. Ajmat - Wilmar Barrios

| Zenit vs. Ajmat - 2:00 pm | Lens vs. Nantes - Deiver Machado y Óscar Cortés

| Lens vs. Nantes - y 5:00 pm | Palmeiras vs. Bahía - Richard Ríos

| Palmeiras vs. Bahía - 8:00 pm | Atlético Mineiro vs. Fluminense - Jhon Arias

Domingo 29 de octubre

9:00 am | Liverpool vs. Nottingham Forest - Luis Díaz

| Liverpool vs. Nottingham Forest - 8:30 am | Dinamo Moscú vs. Ural - Jorge Carrascal

| Dinamo Moscú vs. Ural - 11:30 am | Bayer Leverkusen vs. Friburgo - Gustavo Puerta

| Bayer Leverkusen vs. Friburgo - 12:00 pm | Inter vs. Roma - Juan Guillermo Cuadrado

| Inter vs. Roma - 2:00 pm | Athletico Paranaense vs. São Paulo - James Rodríguez

| Athletico Paranaense vs. São Paulo - 1:15 pm | Cortrique vs. Genk - Carlos Cuesta

| Cortrique vs. Genk - 9:00 am | Aston Villa vs. Luton Town - Jhon Jader Durán

Lunes 30 de octubre

12:30 pm | Empoli vs. Atalanta - Luis Muriel

La parrilla está servida para que disfrute de grandes encuentros, en un fin de semana donde no habrá fútbol profesional colombiano, por las votaciones regionales. Además de estos partidos con participación colombiana, también se viene el clásico español, Barcelona vs. Real Madrid (9:15 am) el sábado y el derby de Manchester entre el City y el United (domingo 10:30 am).