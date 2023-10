Ingrit Valencia pide perdón a la afición colombiana tras no conseguir el cupo a París 2024

Ingrit Valencia terminó su participación en los Juegos Panamericanos, tras perder contra la brasileña Caroline Barbosa y no lograr el cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024. La colombiana pidió disculpas después del encuentro en una entrevista con Héctor Chávez, director de Caracol Deportes.

“Pido disculpas a la gente porque sé que esperaban que clasificara a los Olímpicos, esperaban otra medalla de oro en estos Juegos Panamericanos. Desafortunadamente no se pudo. Estoy muy triste, pero bueno, hay que saber perder. La voluntad de Dios fue esa y la acepto como es”, esas fueron las palabras de Ingrit al terminar el combate.

La colombiana también aseguró que la ilusión sigue viva. A pesar de perder esta oportunidad de clasificar a los Olímpicos, Ingrit tendrá una chance adicional para lograr un cupo a París 2024.

Balance de la pelea: Una rival de distancia larga. Me estudió muy bien. Habíamos venido preparándonos con ella y hoy fue el día para ella. Clasificó a los Olímpicos y clasificó a la final. Me voy triste porque esperaba más, sé que tengo a los colombianos acostumbrados a ganar, pero yo pienso que no todas las pérdidas son pérdidas. Aquí ganamos mucha experiencia, me quedan oportunidades para clasificar.

Le hizo falta un primer combate: A veces es difícil porque los jueces se casan con un rival cuando lo ven peleando desde el inicio. Me gusta salir peleando desde el inicio, esta vez no se pudo. No hay nada que reprocharme, nada que decir. Lo di todo y como siempre lo he dicho, lo doy todo por mi país. Hoy no se pudo, mi gente. Lo siento mucho, pero bueno, hay Ingrit para rato y hay que seguirnos prepararnos.

