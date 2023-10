Arturo Reyes: Junior tiene muchas posibilidades de quedar campeón

Junior de Barranquilla está pasando por un buen momento en el fútbol colombiano. El equipo de Arturo Reyes depende de sí mismo para clasificar a los cuadrangulares finales, a falta de una fecha para el final. El panorama es alentador para el hincha Tiburón que, tras un inicio complicado, parece que el equipo comienza a levantar cabeza.

Arturo Reyes, entrenador del Junior de Barranquilla, estuvo en los micrófonos del Vbar Caracol, en Caracol Radio, hablando sobre la posibilidad de entrar a los cuadrangulares, qué se le exige a un equipo grande como el Junior y sobre su continuidad en el equipo.

Acerca de la posibilidad de entrar a los ocho, Reyes aseguró que hay que aprovechar el buen momento del equipo, además de creer que sí tienen con qué pelear el título: “Junior está en un buen momento y tenemos que aprovecharlo. Yo creo que sí nos da para pelearlo. Haciendo un buen juego ante Huila y clasificando, tenemos las mismas posibilidades que todos y nos encuentran en un buen momento”.

Sobre quién es el favorito a llevarse el título, el entrenador de 54 años afirmó que se deben respetar a sus rivales, además de agregar que el Junior tiene muchas posibilidades: “En los cuadrangulares, hay que respetar a todos los rivales. Junior tiene muchas posibilidades por la nómina y el trabajo que tiene. Lógicamente primero hay que ganarle al Atlético Huila, que seguramente no será un partido fácil, pero estamos preparados para afrontarlo”.

Acerca de su continuidad, Arturo Reyes aseguró que no está preocupado: “No me preocupa para nada si continúo o no. Ya lo he repetido muchas veces, me ha pasado muchas veces en Junior. Lo único que quiero es que el equipo esté cada vez más fuerte, que sea más equipo y todas nuestras energías están puestas única y exclusivamente en el próximo juego ante Atlético Huila”.

Balance del semestre: Durante el torneo tuvimos cuatro partidos en donde puntuamos muy poco. Estamos pagando ese mal momento. Nos hemos ido acomodando, hemos ido encontrando una forma de jugar, por ejemplo, cuando no tenemos jugadores rápidos por la banda, como Enamorado o Deiber. El equipo ha ido encontrando formas diferentes y eso hace parte del crecimiento y desarrollo de lo que estamos haciendo en este segundo semestre.

Qué Junior encontró y cuál tiene hoy: El que nosotros encontramos, era un equipo muy organizado defensivamente que tenía muy claro el tema de dónde debía posicionarse para pelear los juegos, según la idea del profe Hernán. Nosotros llegamos y hemos intentado aprovechar eso. Hemos intentado que sea un equipo que proponga un poco más, que vaya más arriba, que presione arriba y que haga que las cosas sucedan. Estamos en ese proceso, apenas llevamos dos meses y 10 días en el equipo.

Los 100 años de Junior: Es una ilusión, es un sueño tener un equipo fuerte y capaz de brindarle alegrías a la gente en una festividad tan grande, para una institución tan grande como esta.

Llevaría a Teo para los 100 años: Es un jugador importantísimo en el fútbol colombiano, es un jugador líder, con jerarquía y es uno de esos jugadores que muchos entrenadores en Colombia pueden tener en cuenta, incluido Junior.

Escuche la entrevista completa