Rafael Quintero, el candidato que quiere hacerle frente a Galán, Bolívar y Oviedo

Rafael Quintero Mora está convencido de que el próximo domingo 29 de octubre la Registraduría Nacional lo anunciará como el nuevo alcalde de Bogotá.

Quintero Mora, quien no supera más de un 4 % en los sondeos de opinión y no suma más de 40 seguidores en X (antiguamente conocida como Twitter), asegura que llegará al Palacio de Liévano con los “votos del pueblo”.

“A mí me conocen es porque he trabajado por la gente que no tiene nada”, señaló desde el Carrito de la Democracia en 10AM HOY por HOY de Caracol Radio el candidato independiente, quien detalló que tendrá una votación “estremecedora” en las localidades 4 de San Cristóbal y 18 de Rafael Uribe Uribe.

Quintero Mora, reconocido por su bigote negro y sus lentes amarillos, se desempeñó como alcalde menor de esta última localidad; sin embargo, antes de llegar a desempeñar este cargo fue mensajero en el Banco Comercial Antioqueño, miembro de la Guardia Presidencial; oficial profesional de la reserva y concejal de la capital.

El aspirante, quien busca hacerse paso entre Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo, apela a su experiencia y a su trayectoria: “Tengo un conocimiento profundo de todo”.

“La campaña la estoy haciendo con mi plata, me tocó vender dos camionetas”, aseguró Quintero Mora, quien contó que los hijos le han reprochado los gastos y han cuestionado “si los va a dejar sin herencia”.

Su bandera, la política social

El aspirante ha reiterado que su mayor apuesta se centra en la política social, de la que asegura fue fundamental durante su experiencia como alcalde menor y nacieron propuestas como la estrategia de las madres comunitarias.

En ese sentido, aseguró que en Bogotá aplica un sistema de “capitalismo salvaje” en el que no se están dejando recursos suficientes para invertir en políticas sociales.

Con relación a la reciente polémica que suscitó la visita del presidente Gustavo Petro a China y la posibilidad de subterranizar un tramo de la primera línea del Metro de Bogotá, Quintero Mora aseguró que comparte la idea del primer mandatario, no obstante, aseguró que todo en el marco de la “Constitución y la Ley”.

“Si tengo manera de parar ese contrato legalmente, con la Constitución y la Ley, lo paro si no lo dejo así. Yo sí quisiera que el Metro hubiera sido subterráneo”, indicó el aspirante, quien sostiene que el proyecto actual es una “continuación del TrasMilenio”.

Matrimonio homosexual y aborto

Frente a dos de los temas que más se han polemizado en el país, Quintero Mora sentó sus posturas “liberales”, apoyando el matrimonio de las personas del mismo sexo y permitiendo que las mujeres decidan frente a la interrupción del embarazo.

Las aspiraciones de Quintero Mora

“Pensé que en estos momentos tenía que prestar un servicio más, a pesar de que mi hijo me dijo que no más, que me fuera para Estados Unidos. Pero no, yo dije: ‘quiero hacer mi último esfuerzo”, aseguró Quintero Mora.