A cuatro días de elecciones no hay respuesta sobre presuntos 552 candidatos inhabilitados

A tan solo cuatro días de las elecciones locales a nivel nacional aún hay candidatos que están pidiendo rectificación a la Secretaría de Transparencia en su reporte de presuntas inhabilidades donde más de 500 aspirantes fueron señalados de firmar contratos durante el periodo restringido por la ley.

En Caracol Radio hablamos con algunos de ellos, y lo que han manifestado es que en muchos casos lo que ha sucedido es que no les fueron actualizados sus procesos en el sistema SECOP o en Colombia Compra Eficiente. Cambios que fueron avisados con anterioridad pero que no se han efectuado, dejando a muchos de los candidatos con información que no concuerda con las fechas exactas de los procesos vinculantes.

Sin pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral de si se ha incurrido en la inhabilidad o no, muchos de los candidatos se han puesto en la tarea de buscar recursos legales para que la Secretaría rectifique la información, que, según ellos, ha afectado su imagen de cara a los comicios.

Tal es el caso de Jorge Julián Osorio Gómez, candidato por el partido Centro Democrático al Concejo de Medellín, y exrector de la Universidad CES, quien aparece en el primer puesto de la lista entregada por la Secretaría de Transparencia quien según los datos habría suscrito cinco contratos por más de $16.759 millones entre enero y junio de 2023.

Según el aspirante al Concejo, los datos que aparecen en las plataformas son erróneas, asegurando que los contratos fueron firmados por el nuevo rector de la CES, Manuel Esteban Jaramillo. “Yo terminé el 30 de abril del el 2022, de hecho, en el SECOP se informa que yo ya no soy el rector porque es el actual titular el que firma. Esto se le informa el SECOP, yo le mandé el documento de la Universidad el 13 de mayo y sigo figurando allí”, dijo Osorio Gómez.

“Nosotros buscamos, y es que hay dos plataformas. Una plataforma es el SECOP que tiene toda esa información, ahí está el nuevo rector como titular de los contratos. La otra es Colombia Compra Eficiente allí me siguen endilgando todos esos contratos. Yo le mandé el documento firmado por la Universidad a los encargados pero aún no ha habido respuesta”

Como apoyo la Universidad escribió una carta a la Secretaría de transparencia explicando lo sucedido:

“Desde el 13 de mayo de 2022, la Universidad modificó en la plataforma SECOP II la información de configuración del usuario con los datos del nuevo representante legal y creó el usuario del doctor Manuel Esteban Acevedo Jaramillo para poder realizar la suscrición de los contratos. En la plataforma del SECOP II se evidencia que el acceso del usuario del doctor Jorge Julián Osorio, se dio hasta la misma fecha de creación del usuario del doctor Manuel Esteban Acevedo Jaramillo. es decir, hasta el 13 de mayo de 2022. En igual sentido se procedió a solicitar a la Mesa de Ayuda del SECOP II una respuesta técnica que soportara porque la plataforma del SECOP II tiene una información y la base de datos abierta que se consulta en Colombia Compra presenta otra información”

Algo similar Ocurrió con el Candidato Jhonatan Hurato Betancur en el municipio de Caldas, Antioquia. En su caso asegura que la información suministrada por el SECOP no se ha corregido, debido a que se confundieron fechas de la suscripción de uno de los contratos que realizó.

“Entonces dice que yo tuve un contrato, el cual finalizó en noviembre el 7 de noviembre del año pasado. Y pues eso. Completamente falso porque yo tuve un contrato desde el 12 de enero hasta el 11 de julio, entonces trocaron acá la información de 11/07 la pusieron 07/11. Averigüé y pasó exactamente lo mismo, se le trocaron las fechas de mes y día”

Otro ejemplo es el del candidato a la Alcaldía de Marinilla, Antioquia, Julio Cesar Serna, quien reportó anomalías similares en la base de datos pese a que ya había notificado de los cambios al SECOP unos meses atrás

“Yo revisé los 8 contratos que aparecen en la Secretaría de transparencia, y me encuentro que ninguno de los contratos está por mí. Son firmados por el nuevo representante legal de la de la organización que representaba, ósea que no actualizaron la base de datos de Excel o del SECOP, simplemente la plataforma, pero los contratos suscritos firmados. Mi nombre no aparece sino seguramente en la en la base de datos”

Estos tres aspirantes a cargos públicos aseguran que han mandado derechos de petición y tutelas a la Secretaría de Transparencia, pero no les han dado respuesta aún de su situación, mientras reiteran que esto les ha afectado su imagen de cara a las elecciones del 29 de octubre.

Caracol Radio se comunicó con la Secretaría de Transparencia y afirmaron que se mantienen en el listado que se publicó y que la última palabra la debe dar el Consejo Nacional Electoral, el cual aún no ha dictado un veredicto sobre lo que sucede con estos más de 500 candidatos que estarían presuntamente inhabilitados.