Santa Fe - Millonarios: nuevos videos del reclamo de Álvaro Montero a Yeison Moreno

Millonarios derrotó 2-3 a Independiente Santa Fe en un clásico vibrante, emotivo y muy caliente sobre el final del partido, con Álvaro Montero, portero azul, y Yeison Moreno, delantero rojo, como grandes protagonistas.

En los últimos minutos, luego de que Luis Paredes (Millonarios) quedara tendido en el suelo y sus compañeros lanzaran la pelota afuera para que recibiera asistencia. José Aja (Santa Fe) de inmediato fue a reclamarle al extremo y en la reanudación del partido no se respetó el juego limpio de parte de Moreno, quien le quitó la pelota a Jorge Arias y quedó mano a mano con Montero, que supo resolver bien Montero, para posteriormente recriminarle al jugador de Santa Fe.

Ambos jugadores se agarraron de la camiseta, mientras que compañeros de ambos equipos intentaban separarlos. En los videos publicados por distintos aficionados, se puede observar como otros futbolistas como Andrés Llinás y Fernando Uribe le recriminan al atacante; lo propio hacen Dairon Mosquera y Rubén Manjarrés con el portero.

Declaraciones de los protagonistas

David Mackalister Silva (Millonarios): “Lo primero es no crucificar a Moreno, tengo entendido que es un jugador muy joven. Yo se lo dije a él, que esto hace parte del fútbol y del fútbol y de la gente es la lealtad y el fair play. Pero yo creo que a él, como le dije a uno de sus compañeros, hay que enseñarle y decirle, para que esto no vuelva a ocurrir, porque no se ve mal Santa Fe, no se ve mal Millonarios, se ve mal el fútbol colombiano. Estoy seguro que él lo entendió y lo comprendió y más adelante no lo va a volver a hacer”.

Pablo Peirano (Santa Fe): “No hablé con él, donde estábamos nosotros, lo único que vi es que la pelota fue para atrás, no sabía si la había tocado uno o la había dejado pasar. A mí me da la sensación que hubo una desconexión entre ellos, la dejaron pasar y la aprovechamos. Si fue de esa manera, que la pelota fue para atrás y el central y el arquero se desconectó, Moreno la aprovechó y debió haberla ejecutado con gol. Si la hubiera concretado y el defensa especuló, ahí te diría que estuvimos bien con lo que hizo él. La distancia nuestra no me dejó interpretar muy bien la jugada”.