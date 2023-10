En la actualidad Colombia se destaca en las ciencias, específicamente, en la física. Esto gracias a la labor y esfuerzo de la científica colombiana Ana María Rey. La experta en mecánica cuántica habló en exclusiva con Caracol Radio y compartió detalles de su vida.

Rey mencionó que ha dedicado su vida a aportar a las ciencias y gracias a eso logró ingresar a la Academia de Ciencias de Estados Unidos.

Por su labor, la experta fue invitada recientemente como oradora principal en los grados de la Universidad de los Andes para inspirar a las futuras generaciones.

Antes de que Rey llegara a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en este 2023, estudió Física en la Universidad de los Andes y realizó un doctorado en la Universidad de Maryland. Su trabajo y ambición por aportar al mundo de las ciencias la han llevado a ser merecedora de varios reconocimientos.

De esta forma, la científica explicó que la disciplina y la dedicación la han acompañado a lo largo de su vida y es por esto que está dejando en alto su nombre y el de Colombia a nivel internacional.

“Los pasos a seguir en mi vida siempre han sido mucho esfuerzo, dedicación, y trabajo en lo que yo he querido. Desde muy chiquita, desde el colegio y en la universidad, mi prioridad fue estudiar.”

En ese sentido, aclaró que gracias a su amor por el estudio logró apoyo educativo, esto pese a que no recibió ayudas del Estado. “Recibí apoyo desde muy chiquita. Tuve una beca que no fue directamente del gobierno, pero fui becada en la Universidad de los Andes.”

A su vez, afirmó que su intención siempre ha sido aportar desde la física. “Hice el doctorado y el posdoctorado y todo el tiempo he tenido como la misión más importante de mi vida lograr las metas que me propuse. Estas son entender la física y tratar que este conocimiento se pueda aplicar a diferentes aspectos que todavía no entendemos muy bien”, destacó.

Científica colombiana trabaja en relojes atómicos que a futuro puedan salvar vidas

Sobre su trabajo, la física colombiana comentó a Caracol Radio que ha dedicado su vida a la manipulación de átomos.

“Desde hace varios años mi investigación se ha enfocado en la manipulación de átomos que enfriamos a muy bajas temperaturas a través de láseres. Yo soy una física teórica. Yo no hago el experimento. Pero lo que trabajo es en cómo modelar estos sistemas cuánticos y el objeto es utilizarlos para aplicaciones como relojes atómicos, simuladores cuánticos, y computadores cuánticos”

Con lo anterior, explicó que tiene particular interés en generar avances en los relojes atómicos. “Mi enfoque en este momento es en relojes atómicos. La idea es tratar de entender cómo se comportan los átomos en presencia de láseres, y los estados que utilizamos en el reloj.”

Al generar avances en los relojes atómicos, la científica colombiana mencionó que estos podrían detectar terremotos y salvar vidas.

“Esto lo estudio para tratar de mirar cómo podemos cada vez más controlar mejor los relojes, para que sean más precisos. Por ejemplo, que los podamos mejorar en cómo podemos medir el tiempo o tener mejores GPS, y aplicar mejores comunicaciones. Incluso, en un futuro que sean usados para buscar petróleo y detección de terremotos. Existen una cantidad de aplicaciones que serán posibles en poco tiempo, yo creo”.

Física trabaja por un país con mayores avances y desarrollos científicos

Aunque la física ya no vive en el país, en la actualidad está trabajando para aportar al desarrollo de las ciencias.

“Desafortunadamente, yo salí de Colombia hace ya más de 20 años. Pero el Gobierno de Colombia me involucró en la parte de la Misión de Sabios. Espero que con el apoyo de ellos en estas ideas que surgieron, se puedan aplicar para que ayuden a Colombia a volverse un país donde la ciencia sea un poco más avanzada”, expresó.