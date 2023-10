JEP responde a críticas hechas por el presidente Gustavo Petro

JUDICIAL

El presidente Gustavo Petro le envió una carta a la ONU apoyando el Acuerdo de Paz pero en ella criticó algunas de las decisiones que está tomando la Jurisdicción Especial para La Paz. Entre otras cosas dice Petro que la JEP debe cumplir con las normas que la crearon para garantizar la justicia y que esta no podrá ser limitada ni condicionada.





Ante estas críticas el presidente de la Jurisdicción Especial para La Paz, magistrado Roberto Vidal, le envió una dura respuesta.





Lo primero que le dice al presidente Gustavo Petro, es que respetar el Acuerdo Final de Paz es también respetar la autonomía de la JEP.





Asegura que desde sus inicios, la JEP ha tomado decisiones con absoluta independencia de todos los poderes públicos, únicamente sometida a los mandatos de la Constitución Política y a las normas que rigen el Estado de Derecho, para investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en medio del conflicto armado y ocurridas hasta el 1 de diciembre de 2016.





Le expresan al mandatario que el hecho de que la Jurisdicción Especial para La Paz haya sido creada en virtud del Acuerdo Final, ni al Gobierno ni a las extintas Farc les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP.





El magistrado Roberto Vidal dice que existen todas las garantías y las rutas judiciales para que las personas sometidas a esta justicia especial controviertan las decisiones que tomen.





Asegura que la autonomía de la JEP es primordial en este proceso y que el presidente no debe involucrarse más allá de sus competencias y que en este caso no las tiene.